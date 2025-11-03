Ushtria izraelite pretendon se dy anëtarë të Hezbollahut janë vrarë në sulmet ajrore në jug të Libanit

Ushtria izraelite ka pretenduar se ka vrarë dy anëtarë të Hezbollahut në sulmet ajrore në jug të Libanit, në shkeljen e fundit të marrëveshjes së armëpushimit në fuqi që nga viti i kaluar, transmeton Anadolu.
Ushtria izraelite tha se Muhammad Ali Hadid, të cilin ushtria e pretendonte se ishte komandant në Forcën Radëan të Hezbollahut, u vra në Nabatieh.
Ushtria tha se një tjetër operativ u vra në Aita al-Shaab, pa e identifikuar atë.
Nuk ka pasur asnjë koment të menjëhershëm nga Hezbollahu mbi pretendimin izraelit.