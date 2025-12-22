Ushtria izraelite pretendon se ka vrarë një anëtar të Hezbollahut në një sulm ajror në Liban

Ushtria izraelite pretendoi të hënën se kishte vrarë një anëtar të Hezbollahut në një sulm ajror në Libanin jugor, pavarësisht një marrëveshjeje armëpushimi në fuqi që nga fundi i vitit të kaluar, transmeton Anadolu.
Një deklaratë ushtarake tha se sulmi kishte në shënjestër dy anëtarë të Hezbollahut në zonën Yater të lagjes Bint Jbeil të dielën, duke vrarë njërin, të cilin ushtria pretendoi se ishte i përfshirë në infrastrukturën ushtarake të Hezbollahut në zonë.
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga Hezbollahu mbi pretendimin izraelit.
Ministria libaneze e Shëndetësisë konfirmoi të dielën se një person u vra dhe dy të tjerë u plagosën në dy sulme që synonin një makinë dhe motoçikletë në Yater.
Javën e kaluar, ushtria izraelite pretendoi se kishte vrarë katër anëtarë të Hezbollahut në sulme në Libanin jugor.
Izraeli dhe Libani arritën një armëpushim në nëntor 2024 pas më shumë se një viti sulmesh ndërkufitare mes luftës në Gaza. Më shumë se 4.000 njerëz u vranë dhe 17.000 u plagosën.
Sipas armëpushimit, forcat izraelite duhej të tërhiqeshin nga Libani jugor në janar, por janë tërhequr vetëm pjesërisht, duke ruajtur një prani ushtarake në pesë pika kufitare.