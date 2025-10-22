Ushtria izraelite që nga 8 dhjetori ka ngritur 19 pika ushtarake në jug të Sirisë

Ushtria izraelite pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit, duke shkelur Marrëveshjen e Ndarjes së Forcave të vitit 1974, gjatë tre muajve të fundit ka rritur nga 10 në 19 numrin e pikave ushtarake në qytezat Daraa dhe Al-Quneitra dhe në periferinë e Damaskut që ka pushtuar në jug të Sirisë, raporton Anadolu.
Në muajt e parë të rënies së regjimit të Asadit, Izraeli intensifikoi sulmet ajrore ndaj Sirisë dhe filloi të kryejë aktivitete ushtarake në zonën tampon, e cila supozohej të mbetej neutrale sipas marrëveshjes.
Midis 8 dhjetorit 2024 dhe korrikut, ushtria izraelite krijoi 10 pika ushtarake në fshatrat e Damaskut dhe qytezat Daraa dhe Al-Quneitra, duke e rritur këtë numër në 19 në tre muajt e fundit.
– Pikat ushtarake janë afër kodrave strategjike dhe kryqëzimeve të rrugëve kryesore
Ekipi i AA-së fotografoi pikat ushtarake të krijuara nga ushtria izraelite në rajonin e Al-Quneitras, pajisjet e ndërtimit të përdorura në këto operacione, radarët dhe kamerat e instaluara në disa prej tyre si dhe pyjet dhe tokat bujqësore të shkatërruara.
Tërheq vëmendjen se pikat e ndërtuara nga Izraeli ndodhen pranë kodrave strategjike dhe kryqëzimeve të rrugëve kryesore. Pika ushtarake në fshatin Tlul Khumr është më e afërta me kryeqytetin, Damaskun, në një distancë prej 40 kilometrash. Pozicioni më i madh ushtarak që Izraeli ka ndërtuar në rajon është në fshatin Jibata Khashab.
Izraeli i cili krijoi një pikë vëzhgimi të lëvizshme në pikën vëzhguese në Sheikh Lindor Jabal në periferi të Damaskut. Ai ka një prani me gjithsej 5 pika në Dara, Shajara, Maerya, Abidin dhe AL-Jazera.
Ndërsa në Al-Quneitra, ka gjithsej 14 pozicione: Jibata Khashab, Qirs Naqel, Kahtaniyya, Kawdana Lindore, Kawdana Perëndimore, Tlul al-Khumr, Hamidiyya, Diga Mantara, Al-Khimriyya, Kulla Tarim, Quneitra e Vjetër, Kulla Quneitra, Adnaniyye dhe Diga Ruvayhiyye.
Pikat ushtarake të vendosura në periferi të Quneitras, në periferi të Lartësive të Golanit dhe në zonën tampon duket se janë të pozicionuara për të monitoruar drejtpërdrejt aktivitetin në rajon.
– “Fëmijët tanë qajnë nga frika”
Gjatë dy javëve të fundit, Izraeli ka intensifikuar shkeljet e tij, përfshirë bastisjet, ndalimet dhe operacionet e kërkimit dhe skanimit, duke përparuar deri në vijën e kuqe ndarëse në anën siriane të zonës tampon.
Izraeli, i cili ka rritur praninë e tij ushtarake, veçanërisht përgjatë vijave Hadar-Jibata dhe Hashab-Ofaniye-Ruwayhina në Quneitra, ka filluar të shkatërrojë qindra hektarë pyje dhe tokë bujqësore me pajisje të rënda.
Me sulmet dhe bastisjet e fundit, civilët thonë se kanë humbur burimet e tyre të jetesës dhe sigurinë e tyre. Ruba Devvara, banore e fshatit Jibata Hashab, tha se bastisjet në rritje ua kanë kthyer jetën në makth.
“Fëmijët tanë qajnë nga frika. Shtrijnë përtokë madje edhe një fëmijë katërvjeçar”, tha Devvara duke shtuar se ushtarët izraelitë kanë arrestuar çdo të ri që duan dhe se janë të pafuqishëm për të rezistuar kundër tyre.
Ajo thotë se ushtria izraelite ka bastisur fshatin me tanke dhe qindra ushtarë ndërsa thekson se dëshirojnë paqe dhe qetësi.
– “Shkatërruan qindra hektarë tokë
Drejtori i Bujqësisë, Jamal Mohammed potencoi shkallën e shkatërrimit. “Shkatërrimi që filloi në pyllin Jibata al-Khashab të premten në mëngjes nuk është i pari. Më parë, 50 hektarë tokë u shkatërruan në fshatin Sehhara dhe 130 hektarë në këtë fshat. Tani janë shkatërruar edhe 110 hektarë të tjerë. Ata shkatërruan qindra hektarë tokë”, tha ai.
Mohammad vuri në dukje se disa nga pemët janë 1.000 vjeçare ndërsa të tjerat 300 vjeçare. Ai thekson se ushtria izraelite sekuestroi edhe tokë bujqësore dhe se sasia totale e tokës së humbur po i afrohet 700 hektarëve.
Ai tha se ata ia kanë përcjellë situatën në zonat bujqësore Ministrisë dhe se kanë kërkuar ndalimin e sulmeve të ushtrisë izraelite.
– “Pemishtet tona me mollë dhe qershi janë të vdekura”
Abu Enes që merret me bujqësi, thotë se mjetet e tij të jetesës janë shkatërruar.
“Ata hynë në pyje dhe toka bujqësore, duke na privuar nga të gjitha burimet e ujit në fshat. Ata shkatërruan qindra hektarë pyll me pajisje të rënda. Pemishtet tona me mollë dhe qershi janë zhdukur. Ne jemi të varfër, nuk kemi të ardhura të tjera”, tha Enes.
Kryeplaku i fshatit Mohammed Mreyved tërhoqi vëmendjen mbi bastisjet e vazhdueshme, duke thënë se bastisjet e ushtrisë izraelite janë bërë rutinë e përditshme.
“Ata po ngrenë pika kontrolli rrugore dhe po kryejnë ndalime arbitrare. Ata kanë shkatërruar toka bujqësore dhe pyjore në pronësi private, duke krijuar frikë dhe panik midis njerëzve. Ne kërkojmë t’u jepet fund bastisjeve dhe ndalimeve”, shtoi Mreyved.