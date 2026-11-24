Sipas një raporti të gazetës izraelite Haaretz, 23 ushtarë dhe oficerë izraelitë në shërbim aktiv kanë vdekur nga vetëvrasja që nga fillimi i vitit 2026. Ky është numri më i lartë vjetor i regjistruar nga ushtria izraelite në 16 vjet.
Raporti thotë gjithashtu se këtë vit kanë vdekur nga vetëvrasja edhe 17 ushtarë që kishin shërbyer në forcat e rregullta ose rezervë gjatë luftës izraelite në Gaza, pasi kishin përfunduar shërbimin aktiv.
Ndërkohë, pesë pjesëtarë të policisë izraelite kanë kryer vetëvrasje gjatë vitit 2026.
Të dhënat tregojnë një rritje të vazhdueshme të rasteve të vetëvrasjeve në radhët e forcave të sigurisë izraelite që nga fillimi i luftës në tetor 2023.
Në dekadën para luftës, ushtria izraelite regjistronte mesatarisht rreth 12 vetëvrasje në vit. /mesazhi