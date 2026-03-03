Ushtria izraelite shënjestron kryeqytetin iranian, ndërsa dëgjohen shpërthime të reja

Shpërthime të reja u dëgjuan në kryeqytetin e Iranit Teheran të martën në mbrëmje, ndërsa ushtria izraelite njoftoi sulme që shënjestruan qytetin, raporton Anadolu.
Ushtria izraelite në një deklaratë tha se ka filluar “një valë sulmesh në shkallë të gjerë që shënjestruan infrastrukturën e regjimit terrorist iranian në Teheran”.
Ndërkohë, agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim e Iranit raportoi se avionët luftarakë amerikanë dhe izraelitë nisën sulme në zonat përreth Sheshit të Revolucionit dhe shkaktuan dëme në njësitë banesore në afërsi. Një korrespondent i Agjencisë Anadolu në terren raportoi gjithashtu shpërthime të reja.
Agjencia e lajmeve Mehr raportoi gjithashtu se Izraeli sulmoi lagjen Mehrabad në Teheran.
Tensioni është përshkallëzuar në të gjithë rajonin që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një sulm në shkallë të gjerë ndaj Iranit të shtunën, duke vrarë gati 800 njerëz, përfshirë Udhëheqësin Suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
Në përgjigje, Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që shënjestrojnë Izraelin, si dhe vendet e Gjirit që janë shtëpi të aseteve amerikane.