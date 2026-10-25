Ushtria izraelite vazhdon operacionet në Bregun Perëndimor edhe dy ditë para zgjedhjeve

Ushtria izraelite ka vazhduar të dielën një operacion të gjerë ushtarak në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke zhvendosur qindra palestinezë dhe duke vendosur kufizime të mëdha në lëvizje, si kundërpërgjigje ndaj një sulmi me armë zjarri të premten në Hebron, ku u vranë dy ushtarë izraelitë dhe u plagosën tre të tjerë.
Operacioni po zhvillohet në ditët e fundit para zgjedhjeve të tensionuara në Izrael, të cilat shihen si një referendum mbi udhëheqjen e kryeministrit aktual, Benjamin Netanyahu, dhe politikat e tij të sigurisë gjatë tre vjetëve të fundit të luftës.
Shumica e punëtorëve palestinezë që kanë leje pune nuk do të lejohen të hyjnë të dielën dhe të hënën në vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar. Ndërkohë, pikat e kalimit drejt Izraelit do të mbeten të mbyllura deri pas zgjedhjeve të së martës, ka njoftuar ushtria izraelite.
Ushtria ka thënë se gjatë fundjavës kishte kryer operacione në më shumë se 400 lokacione të ndryshme dhe kishte arrestuar 40 palestinezë, për të cilët pretendon se kishin lidhje me Hamasin ose Xhihadin Islamik Palestinez. Ajo ka njoftuar se operacioni do të vazhdojë të dielën me të njëjtin intensitet.
Komuna e Hebronit ka bërë të ditur se operacioni ka zhvendosur më shumë se 2.200 persona, përfshirë afro 300 fëmijë nën moshën 18 vjeç.
Ushtria ka thënë se trupat po kryenin kontrolle në zonën ku vepruan personat e armatosur dhe u ka bërë thirrje banorëve të evakuonin lagjen Deir Bahha, ku dyshohet se jetonin autorët e sulmit.
Pas sulmit të së premtes, ushtria izraelite ka thënë se kishte gjetur armë në automjetin e personave të armatosur dhe se ata me gjasë po planifikonin të sulmonin civilë izraelitë, përpara se të ndaleshin në pikën e kontrollit.
Të gjitha hyrjet dhe daljet e qytetit mbetën të bllokuara, ndërsa epiqendra e operacionit ishte në Deir Bahha dhe në një pjesë tjetër të qytetit të quajtur Al-Jalda, sipas kryetarit të bashkisë së Hebronit, Yousef Zuhair Al-Jabari.
Ai ka shtuar se bllokada po i detyron bizneset të mbyllen dhe ka çuar gjithashtu në mbylljen e një xhamie. /koha