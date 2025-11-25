Ushtria izraelite vazhdon shkatërrimet dhe bombardimet në Gaza pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit

Ushtria izraelite ka vazhduar shembjen e shtëpive dhe bombardimet me artileri në zona të kontrolluara ushtarakisht në Rripin e Gazës, duke shkelur sërish marrëveshjen e armëpushimit.
Dëshmitarë i thanë agjencisë Anadolu se disa ndërtesa banimi u hodhën në erë nga ushtria në lagjen Shujaiya të Gazës, brenda zonës së verdhë të kontrolluar ushtarakisht. Në jug, artileria izraelite goditi gjithashtu pjesët lindore të Khan Younis, përtej vijës së verdhë.
Sipas Mbrojtjes Civile të Gazës, dy palestinezë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën në lagjen Al-Nasr pasi një mjet shpërthyes izraelit detonoi brenda një shtëpie të hënën mbrëma.
Ambasadori palestinez në OKB, Riyad Mansour, informoi Këshillin e Sigurimit se që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor, ushtria izraelite ka vrarë mesatarisht dy fëmijë palestinezë çdo ditë. Numri i të vrarëve ka arritur në 342 dhe i të plagosurve në afro 900, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza.
Që nga tetori 2023, ushtria izraelite ka vrarë pothuajse 70,000 njerëz në Gaza, shumica gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 170,900 të tjerë, në një luftë dyvjeçare që ka shkatërruar pjesën më të madhe të territorit. /mesazhi