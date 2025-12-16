Ushtria izraelite vazhdon shkeljen e armëpushimit me sulmet në Gaza

Ushtria izraelite nisi sulme ajrore dhe bombardime me artileri në të gjithë Gazën lindore sot herët në mëngjes, duke shkelur vazhdimisht marrëveshjen e armëpushimit, raporton Anadolu.
Dëshmitarët i thanë AA-në se avionët luftarakë izraelitë kryen sulme ajrore intensive në disa zona të qytetit lindor të Gazës, i cili është pjesë e zonës së verdhë të kontrolluar nga ushtria, ndërsa bombardimet me artileri vazhdonin.
Automjetet ushtarake izraelite hapën zjarr pa dallim në pjesët verilindore të kampit të refugjatëve Bureij në Deir al-Balah, Gazën qendrore, shtuan ata.
Që nga 10 tetori, ushtria izraelite ka kryer qindra shkelje të armëpushimit, duke vrarë të paktën 391 palestinezë dhe duke plagosur 1.063 të tjerë, sipas shifrave të fundit nga Ministria e Shëndetësisë e Gazës.
Izraeli ka vrarë më shumë se 70.600 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë dhe ka plagosur mbi 171 mijë të tjerë në sulmet në Rripin e Gazës që nga tetori 2023.