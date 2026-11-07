Ushtria izraelite vazhdon sulmet në Libanin jugor pavarësisht marrëveshjes kornizë

Ushtria izraelite ka vazhduar sulmet në jug të Libanit, pavarësisht marrëveshjes kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, e arritur mes Libanit dhe Izraelit në muajin qershor, transmeton Anadolu.
Agjencia libaneze e lajmave NNA raportoi se ushtria izraelite “kreu një operacion demolimi në Bani Hayyan”, por nuk u dhanë detaje të mëtejshme.
Sipas raportimit, ushtria kreu operacione kontrolli në Khiam, në rrethin Marjayoun, ndërsa artileria e saj bombardoi periferinë e Wadi al-Hujairit, në rajonin Jabal Amel.
Gjatë natës, periferitë e Baraachit, në rrethin Bint Jbeil dhe Ëadi Zibqin, u vunë nën zjarr të herëpashershëm të artilerisë izraelite.
Mrëmbë, artileria izraelite shënjestroi zonën al-Arayesh, mes qyteteve Haris dhe Hadatha, në rrethin Bint Jbeil.
Forcat izraelite qëlluan me mitralozë të rëndë drejt periferive të Mansouri dhe Bayut al-Sayyad, në jug të Tyres, krahas bombardimeve me artileri që shënjestruan këtë zonë.
Marrëveshja kornizë e qershorit parasheh tërheqjen graduale të Izraelit nga territoret libaneze të pushtuara, në këmbim të dislokimit të ushtrisë libaneze dhe marrjes së përgjegjësive të sigurisë në këto zona.
Mijëra të vrarë nga sulmet izraelite që nga muaji mars
Të enjten, Ministria e Shëndetësisë e Libanit bëri të ditur se sulmet izraelite që nga 2 marsi kanë shkaktuar vdekjen e 4.390 personave dhe plagosjen e 12.429 të tjerëve.
Izraeli vazhdon të pushtojë zona në jug të Libanit, përfshirë pozicionet që mban prej dekadash dhe të tjera të marra gjatë luftës së viteve 2023-2024, kur forcat tokësore izraelite përparuan rreth 10 kilometra brenda territorit libanez.