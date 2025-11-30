Ushtria izraelite vazhdon sulmet në Rripin e Gazës pavarësisht armëpushimit

Ushtria izraelite kreu sulme ajrore dhe shkatërrime banesash në zonën e verdhë të kontrolluar ushtarakisht në Rripin e Gazës herët sot.
Sipas burimeve lokale dhe dëshmitarëve që folën për Anadolu, avionët izraelitë goditën disa zona në Rafah, ndërsa anijet luftarake hodhën predha drejt vijës bregdetare të qytetit.
Mjetet ushtarake izraelite të vendosura pranë boshtit Morag, në verilindje të Rafahut, kryen operacione pastrimi dhe hapën zjarr të rëndë në zonë.
Artileria izraelite bombardoi pjesën lindore të Khan Younisit dhe helikopterët hapën zjarr mbi ndërtesa teksa në zonë u regjistruan edhe shpërthime të banesave, sipas dëshmitarëve.
Një sulm ajror izraelit goditi lindjen e kampit të refugjatëve Al-Bureij në Deir al-Balah, në Gazën qendrore, raportoi korrespondenti i Anadolut.
Në veri të Rripit të Gazës, sulmet izraelite shënjestruan pjesën lindore të Qytetit të Gazës dhe u raportua zjarr intensiv nga helikopterët izraelitë në lindje të Jabalias.
Nuk pati raportime të menjëhershme për viktima.
Izraeli vazhdon të shkelë marrëveshjen e armëpushimit të nënshkruar me grupin palestinez Hamas, duke kryer gati 500 shkelje dhe duke vrarë 354 palestinezë që nga 10 tetori, sipas të dhënave të qeverisë së Gazës.
Që nga tetori 2023, ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 70.000 persona në Gaza, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur gati 171.000 të tjerë, në luftën mbi dyvjeçare që ka lënë pjesën më të madhe të enklavës në gërmadha.