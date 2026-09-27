Ushtria izraelite vret një palestinez dhe plagos shtatë të tjerë në Gaza pavarësisht armëpushimit

Një palestinez u vra dhe shtatë të tjerë u plagosën të dielën në sulmet izraelite në Rripin e Gazës, mes shkeljeve të përditshme nga Tel Avivi të marrëveshjes së armëpushimit në fuqi që nga tetori 2025, thanë burime mjekësore.
Burimet thanë për Anadolu se 28-vjeçari palestinez Uday Adli al-Assar u vra në një sulm izraelit me dron në zonën Al-Mawasi, në perëndim të Khan Younisit, në jug të Gazës.
Dy palestinezë u plagosën, njëri prej tyre në gjendje kritike, kur një dron izraelit goditi me predha një grumbull njerëzish pranë Xhamisë së Bardhë në kampin e refugjatëve Al-Shati, në perëndim të Qytetit të Gazës, shtuan burimet.
Në një sulm tjetër, pesë palestinezë u plagosën kur një dron izraelit goditi pranë çadrave ku strehohen persona të zhvendosur, në afërsi të tregut të lagjes Sheikh Radwan në veri të Qytetit të Gazës, shtuan burimet.
Dëshmitarët okularë thanë për Anadolu se forcat izraelite hapën zjarr intensiv drejt pjesëve perëndimore dhe lindore të Qytetit të Gazës, zonave në perëndim të Beit Lahias në veri të Gazës, si dhe zonave në lindje të Khan Younisit dhe në veriperëndim të Rafahut në jug.
Sulmet ndodhën mes shkeljeve të vazhdueshme nga Izraeli të armëpushimit, i cili është në fuqi që nga 10 tetori 2025.
Armëpushimi synonte t’i jepte fund luftës gjenocidale të Izraelit, e cila ka vrarë afro 74.000 palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 175.000 të tjerë në Gaza që nga tetori 2023.