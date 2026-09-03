Ushtria jemenase nis kundërsulmin, duke vrarë 18 militantë Huthi në provincën Taiz

Më shumë se 18 militantë Huthi u vranë dhe të tjerë u plagosën ose u kapën të enjten, pasi forcat jemenase zmbrapsën një sulm të grupit dhe nisën një kundërsulm në perëndim të Taizit, në pjesën jugperëndimore të vendit, njoftoi qendra mediatike e ushtrisë, transmeton Anadolu.
Qendra mediatike tha se militantët Huthi sulmuan pozicionet e ushtrisë në Malet Maqbanah, në perëndim të provincës Taiz, duke tentuar të depërtojnë në zonat Al-Ahtoub, Al-Tuwair, Al-Kadha dhe Jabal Ghabari.
Ushtria tha se përleshjet rezultuan në vrasjen e më shumë se 18 militantëve Huthi, ndërsa të tjerë u plagosën dhe disa u kapën. Ajo shtoi se trupat e disa luftëtarëve Huthi mbetën në zonat e përleshjeve.
Ajo tha gjithashtu se mbrojtja ajrore rrëzoi tre dronë Huthi që po tentonin të godisnin pozicionet e ushtrisë.
Ushtria njoftoi më tej se forcat e saj shkatërruan disa automjete të Huthive në zonën e operacioneve, duke vrarë personat që ndodheshin në to.
Ndërkohë, televizioni zyrtar i Jemenit transmetoi pamje që, sipas tij, tregonin të burgosur Huthi të kapur nga ushtria gjatë përleshjeve në frontet perëndimore të Taizit të enjten. Ai nuk specifikoi numrin e të burgosurve.
Grupi Huthi nuk kishte reaguar menjëherë ndaj njoftimit të ushtrisë.
Përshkallëzimi në Taiz erdhi pasi ushtria jemenase tha të enjten se Huthit kishin sulmuar zona në provincat Taiz dhe Hodeidah me 14 raketa balistike, krahas sulmeve me dronë.
Jemeni ka përjetuar një qetësi relative që nga prilli 2022, në një luftë që nisi gati 12 vjet më parë mes forcave qeveritare dhe Huthive, të cilët kontrollojnë kryeqytetin Sanaa dhe qytete e provinca të tjera që nga shtatori 2014.
Luftimet kanë rifilluar në disa provinca javët e fundit, përfshirë Marib, Al-Jawf, Al-Dhalea dhe Taiz, ndërsa vendi vazhdon të përballet me një nga krizat më të rënda humanitare dhe ekonomike në botë.
Një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite, që mbështet qeverinë jemenase të njohur ndërkombëtarisht, mbështet forcat qeveritare, ndërsa Irani akuzohet se mbështet Huthit. Huthit njoftuan në korrik një bllokadë detare ndaj Arabisë Saudite.