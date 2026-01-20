Ushtria siriane hyn në vendbanimin Sarrin në frontin e Ayn al-Arab, ndërsa përleshjet vazhdojnë në Hasakah

Sipas një marrëveshjeje armëpushimi dhe integrimi të plotë në Siri, Ushtria Siriane hyri në qytetin Sarrin në frontin e Ayn al-Arab (Kobani) pas përleshjeve të ashpra, ndërsa luftimet e ashpra vazhdojnë me elementët e grupit terrorist YPG/SDF në pjesën jugore të provincës Hasakah, raporton Anadolu.
Të dyja palët po përdorin armë të rënda në përleshjet e vazhdueshme në Hasakah jugore, sipas gazetarëve të Anadolus në rajon.
Forcat e ushtrisë kanë hyrë në fushën strategjikisht të rëndësishme të naftës Hol dhe po përpiqen të vendosin kontrollin mbi zonën.
Ndërsa Ushtria Siriane përparon drejt Kampit Hol ku mbahen familjet e anëtarëve të grupit terrorist ISIS (DEASH), kryesisht gra dhe fëmijë.
Njësitë e ushtrisë kanë siguruar së fundmi kontrollin e Digës Habur, e cila ndodhet gjithashtu në jug të Hasakah.
– Fronti Ayn al-Arab
Në frontin Ayn al-Arab, aktiviteti ushtarak vazhdon pranë Urës Karakozak, e cila siguron qasje në rajon nga Manbij përtej lumit Eufrat.
Terroristët që qëllojnë nga pozicione të ngritura në urë po e pengojnë ushtrinë të kalojë urën.
Pas përleshjeve të ashpra në qytetin Sarrin, i cili ndodhet rreth 10 kilometra në juglindje të urës dhe 35 kilometra në jug të qendrës së distriktit Ayn al-Arab, njësitë e ushtrisë hynë në qytet.
Ndërsa përleshjet e ashpra vazhdojnë në qytetin Sarrin, ushtria po përpiqet të vendosë kontrollin.
Zhvillimet erdhën ndërsa Ushtria Siriane vazhdoi të përparonte drejt Hasakah dhe qytetit verior të Ayn al-Arab (Kobani), si pjesë e një marrëveshjeje të nënshkruar së fundmi me SDF-në, e cila dominohet nga grupi terrorist YPG, dega siriane e PKK-së terroriste.
Presidenti sirian Ahmad al-Sharaa njoftoi një marrëveshje armëpushimi dhe integrimi me SDF-në të dielën vonë për të integruar anëtarët e saj në institucionet shtetërore.