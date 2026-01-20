Ushtria Siriane merr kontrollin e zonës së Varrit të Suleyman Shahut para armëpushimit me YPG/SDF

Ushtria Siriane të martën rimori kontrollin e zonës së Karakozakut, ku ndodhet toka e Varrit Monument të Suleyman Shahut, një orë para se të hynte në fuqi armëpushimi me organizatën terroriste YPG/SDF, sipas një korrespondenti të Anadolu.
Më parë, ushtria avancoi në qytetin Sarrin, në verilindje të Halepit, pas përplasjeve të ashpra me elementët terroristë në pjesët jugore të distriktit Ayn al-Arab të provincës Halep.
Ushtria përshpejtoi avancimin në frontin e Sirrin pasi forcat e saj perëndimore të lumit Eufrat nuk mundën të kalonin urën për shkak të zjarrit të rëndë nga terroristët të vendosur në zonën kodrinore në bregun tjetër.
Duke avancuar drejt veriut nga Sarrin drejt distriktit Ayn al-Arab, ushtria rrethoi zonën ku ndodhet fshati Karakozak.
Forcat ende nuk kanë hyrë në vend për shkak të minimit të gjerë nga organizata terroriste rreth urës dhe brenda tokës së Varrit të Suleyman Shahut.
Zona do të sigurohet pasi të pastrohen minat dhe mjetet shpërthyese.