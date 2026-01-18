Ushtria siriane nis operacion të ri nga Tal Abjadi drejt rrethinave të Rakas të pushtuara nga YPG/SDF-ja

Ushtria siriane të dielën nisi një operacion të ri nga zona e Tal Abjadit, duke shënjestruar zonat rurale jugore të Rakas të pushtuara nga organizata terroriste YPG/SDF, duke hapur dy fronte nga rajoni i kufirit me Turqinë drejt Rakas dhe Hasekes.
Sipas burimeve të Anadolut, njësitë e ushtrisë siriane kanë filluar të lëvizin drejt qendrës së qytetit Raka, ku banorët lokalë dhe forcat fisnore kishin rimarrë në masë të madhe kontrollin nga organizata terroriste YPG/SDF.
Ushtria ka nisur avancimin drejt jugut nga Tal Abjadi drejt zonave në rrethinat e Rakas të pushtuara nga YPG/SDF, si dhe drejt provincës Haseke.
Banorët u mblodhën në qendrën e qytetit dhe i mirëpritën forcat siriane, duke shprehur mbështetjen e tyre.
Nëse forcat siriane arrijnë në rrethinat e Rakas nga aksi i Tal Abjadit, do të ndërpritet lidhja mes pozicioneve të organizatës terroriste në Ajn al-Arab dhe provincës Haseke.