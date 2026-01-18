Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Ushtria siriane nis operacion të ri nga Tal Abjadi drejt rrethinave të...

Ushtria siriane nis operacion të ri nga Tal Abjadi drejt rrethinave të Rakas të pushtuara nga YPG/SDF-ja

Ushtria siriane të dielën nisi një operacion të ri nga zona e Tal Abjadit, duke shënjestruar zonat rurale jugore të Rakas të pushtuara nga organizata terroriste YPG/SDF, duke hapur dy fronte nga rajoni i kufirit me Turqinë drejt Rakas dhe Hasekes.

Sipas burimeve të Anadolut, njësitë e ushtrisë siriane kanë filluar të lëvizin drejt qendrës së qytetit Raka, ku banorët lokalë dhe forcat fisnore kishin rimarrë në masë të madhe kontrollin nga organizata terroriste YPG/SDF.

Ushtria ka nisur avancimin drejt jugut nga Tal Abjadi drejt zonave në rrethinat e Rakas të pushtuara nga YPG/SDF, si dhe drejt provincës Haseke.

Banorët u mblodhën në qendrën e qytetit dhe i mirëpritën forcat siriane, duke shprehur mbështetjen e tyre.

Nëse forcat siriane arrijnë në rrethinat e Rakas nga aksi i Tal Abjadit, do të ndërpritet lidhja mes pozicioneve të organizatës terroriste në Ajn al-Arab dhe provincës Haseke.

