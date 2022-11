Goditja në tru është një çrregullim akut i qarkullimit të gjakut në tru, i cili çon në dëmtimin e qelizave nervore dhe vdekjen e tyre.

Kjo është për shkak të një këputjeje të një ene gjaku në tru ose një bllokimi të një pllake ose mpiksje gjaku. Në këtë rast gjaku ndalon rrjedhjen në një pjesë të caktuar të trurit dhe për rrjedhojë qelizat nervore që ndodhen aty nuk marrin oksigjenin që u nevojitet.

Simptomat e goditjes zakonisht shfaqen papritur, por nuk është e pazakontë që sëmundja të “ndihet” herët.

Në të njëjtën kohë, një person ndjen se diçka nuk është në rregull me shëndetin:

Tensioni i lartë i gjakut

Njerëzit me presion të lartë të gjakut shpesh nuk përjetojnë simptoma të kësaj gjendjeje. Ata nuk i dallojnë shenja paralajmëruese të presionit të lartë. Presioni i lartë i gjakut mund të dëmtojë ose ngushtojë enët e gjakut në tru, kështu që është e rëndësishme të matni rregullisht presionin e gjakut dhe të merrni masat e duhura nëse është i lartë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme nëse ka faktorë rreziku për rritjen e presionit të gjakut.

Ngurtësi në qafë

Ngurtësimi i qafës mund të lidhet me stresin, qëndrimin jo të duhur ose sforcimin e tepruar fizik. Por mund të jetë edhe shenjë e dëmtimit apo bllokimit të njërës prej enëve të gjakut. Nëse nuk jeni në gjendje të prekni gjoksin tuaj me mjekër dhe keni dhimbje qafe dhe koke, shkoni menjëherë te mjeku.

Dhimbje e fortë koke

Dhimbjet e kokës mund të shkaktohen nga shumë shkaqe të ndryshme dhe zakonisht nuk shoqërohen me ndonjë problem serioz shëndetësor. Por kur përjetojmë dhimbje të forta koke dhe nuk ka asnjë arsye të dukshme për të, duhet të shkojmë te mjeku dhe të bëjmë analizat. Një dhimbje e fortë koke zakonisht tregon një rritje të presionit të gjakut. Mund të jetë gjithashtu një shenjë e një goditjeje të afërt.

Paraliza në njërën anë të trupit

Kjo është një nga simptomat tipike të një goditjeje në tru. Paraliza e njëanshme zakonisht ndodh gjatë gjumit, ndonjëherë para se të bini në gjumë. Nuk është gjithmonë e theksuar, por kjo simptomë nuk duhet të injorohet.

Probleme me shikimin

Nëse një person që nuk ka pasur probleme me shikimin papritur ka një përkeqësim të shikimit, vizion të dyfishtë, kjo është një tjetër shenjë se duhet të shkoni te mjeku.

Ndjenja e papritur e lodhjes

Lodhja e papritur është gjithashtu një alarm. Një lodhje e tillë mund të tregojë gjithashtu një shkelje të furnizimit normal me gjak në tru. Në një gjendje para goditjes, një person shpesh ka përgjumje të shtuar dhe ndonjëherë gjumi bëhet pa ndjenja.

Ecja dhe ngritja e duarve bëhet e vështirë

Shpesh, paralajmëruesit e një goditjeje janë problemet me koordinimin e lëvizjeve të këmbëve dhe krahëve. Dhimbjet e forta dhe të pazakonta në shpatulla na “shtyjnë” të kërkojmë kujdes mjekësor.

Marramendje dhe dobësi e përgjithshme

Këto simptoma janë të zakonshme për shumë probleme shëndetësore. Zakonisht ato nuk shoqërohen me ndonjë gjë serioze, por ia vlen të konsultoheni me mjekun tuaj. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për ata që kanë probleme me sistemin kardiovaskular.