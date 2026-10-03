Vaksina anti-COVID/ Florida padit Pfizer dhe CEO-n Albert Bourla për ‘mashtrim të konsumatorëve’, kompania mohon akuzat

Prokurori i Përgjithshëm i Floridës, James Uthmeyer, ka ngritur një padi kundër Pfizer dhe drejtorit ekzekutiv të kompanisë, Albert Bourla, duke i akuzuar për mashtrim të konsumatorëve lidhur me sigurinë dhe efektivitetin e vaksinës kundër COVID-19.
Sipas padisë, Pfizer nuk ka informuar në mënyrë të mjaftueshme konsumatorët për rreziqe të mundshme, përfshirë miokarditin. Florida pretendon gjithashtu se kompania i nxiti njerëzit të vaksinoheshin për të mbrojtur të tjerët, ndërsa, sipas padisë, nuk kishte testuar nëse vaksina parandalonte transmetimin e virusit.
Padia e akuzon gjithashtu Pfizer për përdorim të praktikave të padrejta për të dominuar tregun. Sipas dokumentit të paraqitur në gjykatë, kompania ka realizuar më shumë se 80 miliardë dollarë nga shitjet e vaksinës, ndërsa çmimi për dozë u rrit ndjeshëm pas përfundimit të fazës fillestare të furnizimeve.
Shteti i Floridës kërkon urdhër gjyqësor për ndalimin e praktikave të pretenduara, gjoba për shkeljet dhe kthimin e fitimeve të konsideruara të paligjshme.
Pfizer i ka mohuar akuzat, duke deklaruar se pretendimet janë të pabazuara dhe se deklaratat e kompanisë për vaksinën kanë qenë “të sakta dhe shkencërisht të shëndosha”. Kompania tha se do t’i përgjigjet padisë në procesin gjyqësor.
Çështja tashmë pritet të shqyrtohet nga gjykata, ndërsa pretendimet e përfshira në padi mbeten akuza të shtetit të Floridës dhe nuk përbëjnë një konstatim gjyqësor.