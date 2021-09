Vaksinat janë hallall, vaksinohen sa më shpejt që të jetë e mundur, kërkon imami nga Berni te shqiptarët në Zvicër

Pas një sërë artikujsh në mediat zvicerane se spitalet janë plot me pacientë shqiptarë që kthehen nga pushimet verore në atdheun e tyre, si dhe akuzat për falsifikimin e testeve të PCR në Serbi, Kosovë dhe vende të tjera të Ballkanit, disa organizata, intelektualë dhe madje edhe imam të një xhamie në kryeqytetin zviceran Bern, iu bashkuan thirrjeve për komunitetin shqiptar për vaksinim.

Sipas gazetës zvicerane në shqip Kantoni Le 27, numri i të infektuarve të rinj dhe vdekjeve nga Covid-19 në Zvicër është alarmues, me më shumë se 500 viktima të virusit deri më tani nga komuniteti shqiptar, si dhe 25.000 të infektuar, kryesisht nga Kosova.

Gjithsej rreth 11.000 vdekje nga Covid-19 janë raportuar në Zvicër që nga fillimi i pandemisë. Sipas të dhënave nga anëtarët e komunitetit shqiptar, spitalet, mjekët shqiptarë dhe kompanitë e varrimit të mbuluara nga gazeta, rreth 30 për qind e 60.000 njerëzve me origjinë shqiptare që jetojnë në vend janë vaksinuar.

“Familja ime dhe unë, së bashku me njerëzit në xhami, ishim ndër të parët që iu përgjigjëm pozitivisht thirrjeve për vaksinim, sepse është në interesin më të mirë të shëndetit tonë, familjeve tona, kantonit dhe shoqërisë më të gjerë. Në të njëjtën kohë, në mjedisin tonë ne inkurajojmë, apelojmë dhe u bëjmë thirrje jo vetëm besimtarëve tanë, por edhe gjithë komunitetit shqiptar që të vaksinohen dhe të respektojnë masat dhe rregullat e qeverisë zvicerane në lidhje me këto detyrime. “Prandaj, unë i bëj thirrje të gjithë qytetarëve të lënë mënjanë teoritë e komplotit me spekulime të ndryshme të vaksinave dhe të vaksinohen sa më shpejt që të jetë e mundur, përballë propagandës së ushtrive të ndryshme kibernetike.” Kjo është e nevojshme dhe parandaluese, sepse Islami është fe e parandalimit, për të parandaluar më të keqen. “Vaksina nuk është vetëm hallall, por edhe një veprim njerëzor, i domosdoshëm i kohës sonë.” Mustafa Memeti, imam i xhamisë shqiptare në Bern, tha për Le Canton 27