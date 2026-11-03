Vance: SHBA-ja dhe Irani kanë shënuar përparim drejt një marrëveshjeje përmes negociatave

Zv/presidenti i SHBA-së, JD Vance, ka deklaruar se Washingtoni ka shënuar “përparim” në bisedimet me Iranin, duke shtuar se ai dhe presidenti Donald Trump ndihen “mjaft mirë” për mundësinë e arritjes së një marrëveshjeje përmes negociatave, transmeton Anadolu.
“Unë në fakt fola me presidentin e SHBA-së rreth një orë më parë për këtë çështje”, u tha Vance gazetarëve.
“Shikoni, presidenti dhe unë ndihemi mjaft mirë për perspektivat e arritjes së mundshme të një marrëveshjeje përmes negociatave. Do të vazhdojmë të punojmë për këtë”, shtoi ai.
“Iranianët janë gjithmonë paksa të paparashikueshëm dhe siç thotë gjithmonë presidenti, ai ruan opsionet ushtarake. Ai ruan edhe opsionet joushtarake, por sigurisht që kemi shënuar njëfarë përparimi. Do të shohim nëse mund të shënojmë edhe më shumë”, tha më tej ai.
I pyetur nëse Iranit i ishte caktuar një afat para rifillimit të sulmeve, Vance tha: “Jo, nuk kemi caktuar afate”.
“Duke e shkatërruar programin e tyre bërthamor, duam të sigurohemi që ata të mos e rindërtojnë atë ose të mos përpiqen ta rindërtojnë. Kjo është ajo që ka më shumë rëndësi për SHBA-në”, tha zv/presidenti amerikan.
“Ne besojmë se ekziston një rrugë përpara, por kjo kërkon vërtet një angazhim të vendosur dhe të verifikueshëm se ata nuk do ta rindërtojnë programin e tyre bërthamor”, shtoi ai.
Deklaratat e zv/presidentit Vance erdhën disa orë pasi Trump tha gjatë një ceremonie në Washington se Irani dëshiron të arrijë një marrëveshje për t’i dhënë fund konfliktit, i cili tashmë ka hyrë në muajin e nëntë.
“Ata duan të arrijnë një marrëveshje dhe kjo mund të ndodhë”, tha Trump, duke shtuar se Irani i ka kërkuar Washingtonit të ndalojë shënjestrimin e udhëheqësve të tij “dhe ne do ta bëjmë këtë”.
Tensionet në Lindjen e Mesme kanë mbetur të larta që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar kundërpërgjigjen iraniane në të gjithë rajonin.
Pavarësisht përpjekjeve të mëvonshme diplomatike dhe një memorandumi të nënshkruar nga Washingtoni dhe Teherani në muajin qershor, tensionet kanë vazhduar lidhur me marrëveshjet e sigurisë dhe lundrimin nëpër Ngushticën e Hormuzit.