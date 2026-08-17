Vazhdojnë bombardimet izraelite në Libanin jugor, banorët shprehin skepticizëm për paqen

Një sulm ajror izraelit shënjestroi periferinë e qytetit jugor libanez Al-Qantara, ndërsa artileria izraelite bombardoi qytetin Al-Mansuri në të njëjtin rajon, thanë mediat lokale të hënën herët, transmeton Anadolu.
Në qytetin Kafra në rrethin Bint Jbeil, një dron i ngarkuar me eksploziv goditi një shtëpi, duke dëmtuar një pjesë të saj dhe duke plagosur dy civilë.
Thuhet se qyteti ishte shënjestruar edhe më herët nga një kuadrokopter.
Sulme shtesë dhe aktivitete ushtarake u raportuan rreth kodrës Ali al-Taher, pranë Dawhat Kfar Rumman, në Deir Siryan dhe në Al-Qantara përgjatë Wadi al-Hujair, ku një tank izraelit thuhet se hyri në zonë.
Disa banorë besojnë se sulmet e përsëritura kanë për qëllim të bëjnë presion ndaj njerëzve që të largohen nga komunitetet e tyre dhe të ndëshkojnë zonat që lidhen me mbështetjen e rezistencës.
Pas një sulmi në Ansar të shtunën që thuhet se vrau shtatë anëtarë të një familje dhe plagosi tre të tjerë, banorët shprehën gjithashtu skepticizëm të thellë ndaj pretendimeve të qeverisë se negociatat e drejtpërdrejta me Izraelin do të çonin në paqe.
Sulmet izraelite vazhduan në të gjithë Libanin jugor të dielën, me shpërthime, shkatërrime dhe zjarr artilerie që raportohet se ndodhin çdo një deri në dy orë, sipas korrespondentit të Press TV Hadi Hoteit në Nabatieh.