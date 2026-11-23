Një ngjarje e rëndë në një klinikë psikiatrike në Zagreb ka shkaktuar zemërim të madh në Kroaci, pas publikimit të pamjeve të kamerave të sigurisë që dyshohet se tregojnë trajtimin e dhunshëm të ish-atletit dhe trajnerit 32-vjeçar Kristian Josip Peris, i cili humbi jetën brenda klinikës.
Peris ishte shtruar në Klinikën Psikiatrike Shën Ivan Jankomir më 21 tetor, për shkak të shqetësimeve lidhur me shëndetin e tij mendor, por ndërroi jetë po atë ditë.
Pamjet e publikuara në mediat lokale treguan 32-vjeçarin të lidhur në një shtrat, ndërsa gjatë ndërhyrjes së personelit shëndetësor dyshohet se është goditur në gjoks dhe i është ushtruar presion fizik. Në një moment, një jastëk shihet duke iu vendosur në fytyrë.
Publikimi i pamjeve shkaktoi protesta masive. Mijëra qytetarë u mblodhën në sheshin Ban Jelaçiç në Zagreb, duke mbajtur jastëkë të bardhë në shenjë proteste. Rreth 1,000 persona morën pjesë gjithashtu në një marshim në Rijekë.
Protestuesit kërkuan përgjegjësi për vdekjen e 32-vjeçarit dhe kontrolle më të rrepta mbi praktikat e trajtimit të pacientëve në institucionet psikiatrike.
Familja e Perisit ka nisur një fushatë publike me moton: “Jastëku është për të mbështetur kokën, jo për të mbuluar fytyrën”.
Ajo ka paraqitur pesë kërkesa për forcimin e mbrojtjes së pacientëve, mes tyre rregulla më të rrepta për imobilizimin fizik, ndalimin e çdo ndërhyrjeje që pengon frymëmarrjen dhe instalimin e detyrueshëm të kamerave të sigurisë në spitale.
Familjarët u kanë bërë thirrje qytetarëve në të gjithë vendin të shprehin solidaritetin duke vendosur mbulesa të bardha jastëkësh në dritaret dhe ballkonet e tyre.
Ngjarja ka hapur një debat të gjerë në Kroaci mbi sigurinë e pacientëve, trajtimin në institucionet psikiatrike dhe përgjegjësinë e personelit shëndetësor. /tema