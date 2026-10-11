Vdekjet nga ethet denge kalojnë 300 në Bangladesh, infektimet afër 100.000

Numri i vdekjeve të lidhura me ethet denge në Bangladesh është rritur në 303 që nga janari i këtij viti, pasi autoritetet shëndetësore raportuan edhe katër viktima të tjera në mbarë vendin dhe afër 2.200 shtrime të reja në spital, transmeton Anadolu.
Me shtrimet e fundit, njoftoi Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Shëndetësore (DGHS), numri i përgjithshëm i rasteve me ethet denge ka arritur në 99.275.
Gjatë muajit tetor janë regjistruar deri më tani 58 vdekje, ndërsa në shtator u regjistruan 148.
Nga numri i përgjithshëm i pacientëve të shtruar në spital, 92.803 janë liruar pas shërimit.
Bangladeshi zakonisht përballet me sezonin e etheve denge nga qershori deri në shtator. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, sëmundja që transmetohet përmes mushkonjave ka shënuar rritje të ndjeshme të infeksioneve dhe vdekjeve të lidhura me të.
Sipas të dhënave të DGHS-së, gjatë së njëjtës periudhë të vitit 2025, autoritetet shëndetësore regjistruan 225 vdekje dhe 53.606 raste me ethet denge.
Ethet denge transmetohet te njerëzit përmes pickimit të mushkonjave të infektuara. Për këtë infeksion viral nuk ekziston një trajtim specifik.
Ky vend i Azisë Jugore, me një popullsi prej 175 milionë banorësh, regjistroi numrin më të lartë vjetor të vdekjeve nga ethet denge në vitin 2022, kur humbën jetën 281 persona.
Ndërkohë, autoritetet shëndetësore raportuan edhe shtatë vdekje të tjera të personave me simptoma të ngjashme me fruthin, si dhe mbi 1.200 infeksione të reja.
Numri i përgjithshëm i vdekjeve të lidhura me infeksionet e fruthit është rritur në 1.162 që nga mesi i muajit mars. Nga këto, 104 vdekje janë konfirmuar si të shkaktuara nga fruthi.
Numri i rasteve me simptoma të fruthit ka arritur në 205.028, ndërsa 22.421 raste janë konfirmuar.
Në përgjigje të përhapjes së sëmundjes, Ministria e Shëndetësisë ka vaksinuar rreth 20 milionë fëmijë, krahas vaksinimeve rutinë dhe një fushate plotësuese vaksinimi të nisur në fund të shtatorit.