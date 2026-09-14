Vdekjet nga fruthi në Bangladesh arrijnë në 1.030 pas vdekjes së tetë fëmijëve të tjerë

Vdekjet e lidhura me fruthin dhe simptomat e ngjashme me fruthin u rritën në 1.030 në Bangladesh, ndërsa tetë fëmijë të tjerë vdiqën të hënën, thanë autoritetet, transmeton Anadolu.
Katër nga vdekjet e reja ishin nga kryeqyteti Dhaka, sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Shëndetësore (DGHS) në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë.
Një total prej 482 vdekjesh janë regjistruar vetëm në divizionin e Dhakës.
Ndërkohë, numri i rasteve simptomatike arriti në 172.720 dhe rastet e konfirmuara janë 20.124.
Vendi me popullsi të dendur të Azisë Jugore me 175 milionë banorë ka luftuar për të përmbajtur shpërthimin për shkak të mbulimit të ulët të vaksinimit, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH).
Bangladeshi historikisht ka pasur imunitet të tufës kundër fruthit, por e ka humbur atë në vitet e fundit për shkak të rënies së mbulimit të vaksinimit, tha ajo.
Që nga prilli, Ministria e Shëndetësisë ka imunizuar gati 19.48 milionë fëmijë përmes një programi të veçantë përveç vaksinimeve rutinë.