Vdes një person në Skenderaj, dyshohet se ra nga kati i tetë i një ndërtese

Një person ka vdekur në Skenderaj, pasi dyshohet se ka rënë nga kati i tetë i një ndërtese.
Rasti ka ndodhur të dielën në mbrëmje.
Ai sipas Policisë, është dërguar në menjëherë në emergjencën e QKMF Skenderaj, por nuk ka arritur tu mbijetojë plagëve.
“Me datë 24.08.2025, rreth orës 21:00, policia në Skenderaj është njoftuar se një person kishte rënë nga kati i tetë i një objekti banesor dhe ishte transportuar menjëherë në emergjencën e QKMF Skenderaj. Njësitë policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes mirëpo pas një kohe të shkurtër, nga ekipi mjekësor ishte konfirmuar se personi 26 vjeçar, i gjinisë mashkullore, si pasojë e lëndimeve të pësuara kishte humbur jetën”, thuhet nga Policia të cilët kanë njoftuar se rasti është duke u hetuar