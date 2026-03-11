Vedat Bajrami shkon në Umre gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, ka një lutje të veçantë nga vendi i shenjtë

Aktori i njohur kosovar, Vedat Bajrami, ka udhëtuar drejt vendit të shenjtë në Mekë, ku gjatë muajit të bekuar të Ramazan ka vendosur të kryejë Umren.
Lajmin e ka bërë të ditur vetë aktori përmes një publikimi në rrjetet sociale, ku ka ndarë me ndjekësit e tij edhe disa momente nga vizita pranë Qabeja.
Në përshkrimin e postimit, Bajrami ka shprehur mirënjohjen ndaj Zotit për mundësinë që t’i vizitojë vendet e shenjta, duke përcjellë edhe një mesazh urimi dhe lutjeje për të gjithë besimtarët. /telegrafi