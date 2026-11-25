Përplasja, një show që mban zënë banaqet televizive por që nuk u intereson aspak qytetarëve
Ka diçka shumë paradoksale në historinë e Erion Veliajt. Njeriu që për vite me radhë drejtoi kryeqytetin, qëndroi në qendër të pushtetit socialist dhe u paraqit si një prej trashëgimtarëve të mundshëm politikë të Edi Ramës, sot ndodhet në paraburgim, në një betejë që nuk zhvillohet vetëm në sallat e gjyqit, por edhe në korridoret e Partisë Socialiste.
Debati i ditëve të fundit për ndërhyrjen kirurgjikale në këmbën e tij e ka zhvendosur vëmendjen nga akuzat penale te kushtet e paraburgimit, e drejta për kujdes shëndetësor dhe trajtimi njerëzor i një personi që ende nuk është shpallur fajtor.
Veliaj kërkon të operohet nga një mjek dhe në një spital të zgjedhur nga familja e tij, duke kundërshtuar mënyrën se si autoritetet kanë organizuar ndërhyrjen.
Ndërkohë, GJKKO ka bërë të qartë se nuk është kompetente për të vendosur mbi këto çështje, pasi ato i përkasin administrimit të sistemit të burgjeve.
Natyrisht, e drejta për kujdes shëndetësor nuk humbet me hyrjen në qeli. Veliaj duhet të marrë trajtimin e nevojshëm, pa pengesa dhe pa vonesa të pajustifikuara.
Por mes të drejtës për trajtim mjekësor dhe pretendimit për të diktuar çdo hollësi të tij, ekziston një dallim që nuk duhet humbur në zhurmën politike.
Është disi ironike të shohësh një ish-kryebashkiak, që për vite me radhë kishte në dispozicion një aparat të tërë administrativ, të përfundojë në një debat publik për mënyrën se si funksionojnë institucionet që tani duhet të kujdesen për të.
Njeriu që dikur fliste në emër të qytetit, sot ankohet për mënyrën se si shteti po sillet me të. Dhe qytetarët kanë të drejtë të pyesin: ku ishte gjithë kjo ndjeshmëri institucionale kur pushteti ushtrohej nga ana tjetër e hekurave?
Por spektakli nuk do të ishte i plotë pa Edi Ramën. Kryeministri nuk është thjesht një spektator që ka vendosur të distancohet nga ish-kryebashkiaku.
Përkundrazi, javët e fundit ka dalë vetë në skenë për ta goditur publikisht, duke i kujtuar shkarkimet e bëra në Bashkinë e Tiranës. Një mënyrë për t’i rikujtuar Veliajt se jo vetëm drejtësia, por edhe pushteti politik ka llogaritë e veta të hapura me të.
Paralelisht, përjashtimi i Plarent Ndrecës, një prej mbështetësve kryesorë të Veliajt, e bën edhe më të dukshme tronditjen e ekuilibrave brenda PS-së.
Këto zhvillime nuk provojnë vetvetiu ekzistencën e një plani për eliminimin politik të ish-kryebashkiakut, por e bëjnë të pamundur të injorohet pyetja: a mos vallë, përtej procesit gjyqësor, po zhvillohet edhe një betejë për rishpërndarjen e pushtetit brenda partisë?
Rama duket se po i kujton Veliajt gabimet pikërisht në momentin kur ky i fundit është më i dobët politikisht. Kryeministri që e promovoi, e mbështeti dhe e bëri një prej figurave më të rëndësishme të PS-së, tani sillet sikur zbulon papritur problemet e administrimit të Bashkisë së Tiranës.
Sikur të mos kishte qenë vetë pjesë e sistemit që i dha Veliajt pushtetin dhe mundësinë për ta ushtruar atë për vite me radhë.
Nga ana tjetër, edhe Veliaj nuk mund të ndërtojë tani një histori ku e gjithë e kaluara e tij reduktohet në një padrejtësi politike. Ai duhet të përballet me akuzat dhe t’u përgjigjet pyetjeve që lidhen me ushtrimin e pushtetit të tij.
Të drejtat e një të paraburgosuri duhen respektuar, por ato nuk janë certifikatë pafajësie. Asnjë operacion kirurgjikal nuk e zëvendëson një përgjigje përballë drejtësisë.
Pretendimi se është një i “burgosur i ndërgjegjes”, kërkon gjithashtu kujdes. Mund të ketë vend për kritika ndaj mënyrës se si po trajtohet, për shkelje procedurale apo për vendime të diskutueshme, por kjo nuk e bën automatikisht të burgosur politik.
Veliaj nuk mund të kërkojë që publiku të harrojë se deri dje ishte një prej përfaqësuesve më të fuqishëm të të njëjtit pushtet që sot e vendos në qendër të ankesave të tij.
Në fund, pyetja nuk është vetëm nëse Veliaj është viktimë e një lufte klanesh apo një ish-zyrtar që duhet të përgjigjet për veprimet e veta. Është edhe nëse Rama po e përdor këtë krizë për të mbyllur një kapitull politik dhe për të rikonfiguruar hierarkinë brenda PS-së.
Njëri nuk mund të fshihet pas viktimizimit, dhe tjetri pas kritikave të vonuara ndaj ish-bashkëpunëtorit të vet. Veliaj duhet të japë llogari për pushtetin që ushtroi në mënyrë abuzive, ndërsa Rama për modelin politik që ndërtoi dhe njerëzit që vendosi në krye të tij.
Sepse qytetarët nuk janë spektatorë të një drame mes ish-aleatësh. Janë ata që kanë paguar faturën e pushtetit, ndërsa tani u kërkohet të ndjekin nga tribuna se kush do të dalë i dëmtuar nga kjo përplasje.
Dhe si zakonisht, rreziku është që në fund të ndërrohen vetëm aktorët, ndërsa skenari të mbetet po ai. \tesheshi