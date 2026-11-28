Vëllazëria Muslimane (Al-Ikhwan al-Muslimun) është një lëvizje islame me karakter fetar, shoqëror, ekonomik, politik dhe reformues, e cila u themelua në Egjipt në vitin 1928. Ajo u zhvillua si një lëvizje që synonte të ndikonte në jetën e shoqërisë përmes edukimit, solidaritetit, veprimtarisë sociale, reformave dhe pjesëmarrjes politike, duke e parë Islamin si një sistem vlerash që përfshin jo vetëm adhurimin, por edhe jetën shoqërore dhe publike.
Në historinë e saj, Vëllazëria Muslimane ka qenë një lëvizje me ide, degë, përvoja dhe qëndrime të ndryshme, të cilat nuk mund të përmblidhen në një përkufizim të vetëm. Në shumë vende, pjesë dhe organizime të lidhura me të kanë vepruar përmes institucioneve arsimore, ndihmës humanitare, shërbimeve sociale, veprimtarisë politike dhe angazhimit qytetar.
Ta paraqesësh Vëllazërinë Muslimane, në tërësi dhe pa dallime, si një lëvizje terroriste apo fundamentaliste, do të thotë të anashkalosh kompleksitetin e historisë, ideologjisë dhe veprimtarisë së saj. Terrorizmi, ekstremizmi dhe dhuna nuk mund të përdoren si etiketa të përgjithshme për çdo lëvizje islamike, pa analizuar organizatat, degët, veprimet dhe rrethanat konkrete.
Vëllazëria Muslimane, në traditën e saj ideologjike, është paraqitur si një lëvizje islamike reformuese, sociale dhe politike, që synon ndryshimin e shoqërisë përmes edukimit, organizimit, solidaritetit dhe pjesëmarrjes në jetën publike. Ajo është identifikuar nga shumë mbështetës të saj me idenë e një Islami të angazhuar në çështjet e shoqërisë, drejtësisë, përgjegjësisë dhe reformës.
Të analizosh një lëvizje politike dhe fetare kërkon fakte, histori dhe objektivitet, jo etiketime të përgjithshme. Dallimi mes ideve, veprimtarive politike, organizimeve konkrete dhe akteve të dhunës është thelbësor për një gjykim të drejtë.
Allahu Ekber
Ue lil-leh-hilhamd
Salah Abdussamad