Vendi që kërcënohet nga një përmbytje: mur 575 kilometra të gjatë për të shpëtuar miliona njerëz

Projekti gjigand që llogaritet të kushtojë 80 miliardë dollarë
Indonezia po zhvillon një plan për të ndërtuar një mur masiv detar që do të shtrihet rreth 575 kilometra përgjatë bregdetit verior të Java-s, një nga ishujt më të populluar në botë. Projekti pritet të ndihmojë në mbrojtjen e qyteteve bregdetare, porteve, zonave industriale dhe tokës bujqësore nga përmbytjet, baticat dhe efektet e fundosjes. Sipas një raporti të Reuters në qershor 2025, projekti u vlerësua të kushtonte rreth 80 miliardë dollarë në atë kohë dhe mund të zgjaste deri në 20 vjet për t’u përfunduar. Autoritetet indoneziane që atëherë kanë zhvilluar një plan për itinerarin prej rreth 575 kilometrash, të ndarë në 15 seksione, por projekti është ende në fazat e planifikimit.
Është një nga planet më ambicioze të infrastrukturës së Indonezisë për t’u përshtatur me ndryshimet klimatike. Qeveria e Presidentit Prabowo Subianto e ka përfshirë atë midis prioriteteve të saj strategjike kombëtare, dhe mbrojtja bregdetare pritet të mbulojë zonat e ekspozuara ndaj përmbytjeve të përsëritura dhe formave të tjera të rreziqeve bregdetare. “Ky nuk është vetëm një mur deti. Bëhet fjalë për mbrojtjen e së ardhmes së ekonomisë së vendit tonë dhe popullit tonë”, tha ministri Koordinues i Indonezisë për Infrastrukturën dhe Zhvillimin Rajonal, Agus Harimurti Yudhoyono, i njohur si AHY, më 19 maj.
Një studim i botuar më 8 prill 2026 në revistën Science Advances, i prezantuar nga Shkolla e Klimës Columbia, zbuloi se fundosja e tokës po tejkalon ndikimin e rritjes së nivelit të detit përgjatë pothuajse të gjithë bregdetit verior të Java. Analiza e të dhënave të radarit satelitor tregoi se pjesë të caktuara të ishullit po zbresin me një shpejtësi deri në 1.5 metra për dekadë. Ndër zonat e kërcënuara janë Xhakarta, Cirebon, Semarang dhe Surabaya, megjithëse shkalla e fundosjes nuk është e barabartë në të gjitha vendet.
Sipas vlerësimeve të studiuesve, fundosja e tokës mund të kontribuojë deri në 85 përqind të rritjes relative të nivelit të detit në pjesë të caktuara të bregdetit deri në vitin 2050. Më shumë se 75 përqind e vijës bregdetare të Java-s mund të përballet me rrezikun e përmbytjeve në 25 vitet e ardhshme, në të cilat fundosja e tokës do të luajë një rol dominues. Një nga shkaqet kryesore është pompimi intensiv i ujërave nëntokësore, veçanërisht në zonat urbane. Faktorë shtesë përfshijnë përdorimin e ujit në bujqësi dhe industri dhe ngjeshjen natyrore të sedimenteve në deltat e lumenjve. Kjo do të thotë që mbrojtja nga deti vetëm nuk do t’i zgjidhë të gjitha problemet. Së bashku me ndërtimin e infrastrukturës, do të jetë e nevojshme të menaxhohet përdorimi i ujërave nëntokësore dhe të zvogëlohen shkaqet e fundosjes së tokës.
Presidenti indonezian Prabowo Subianto deklaroi më parë se projekti duhet të mbrojë rreth 50 milionë njerëz. Qeveria gjithashtu e lidh projektin me ruajtjen e prodhimit bujqësor, sigurinë e furnizimit me ushqim dhe funksionimin e sistemeve industriale dhe të transportit. Bregu verior i Java-a përfshin zona me popullsi të dendur me fabrika, porte, aeroporte, komunitete peshkimi dhe tokë bujqësore. Sipas vlerësimeve nga autoritetet indoneziane të raportuara nga Antara, zonat e mbuluara nga plani shoqërohen me aktivitet ekonomik me vlerë rreth 368.3 miliardë dollarë në produktin e brendshëm bruto.
Sipas raporteve nga agjencia indoneziane Antara në maj 2026, autoriteti kompetent për menaxhimin e bregdetit verior të Java-s po shqyrton 15 seksione që do të ndërtohen gradualisht. Autoritetet deklarojnë se planifikimi do të duhet të përfshijë çështje teknike, mjedisore dhe sociale, si dhe aktivitetet ekzistuese ekonomike përgjatë bregdetit. Midis tyre janë peshkimi, bujqësia dhe aktivitetet nga të cilat varen komunitetet lokale. Qeveria indoneziane e paraqet projektin si një përgjigje ndaj ndryshimeve klimatike dhe ekspozimit në rritje të zonave bregdetare ndaj përmbytjeve. Ministri AHY tha se përshtatja nuk mund të shihet më vetëm si përgatitje për të ardhmen. “Përshtatja nuk është më një skenar i së ardhmes. Është një kosto që duhet ta përballojmë sot”, deklaroi ai. /tesheshi