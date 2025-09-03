Vendimi i Belgjikës për të njohur Palestinën synon të dërgojë një “sinjal të fortë diplomatik”

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Jashtëm i Belgjikës, Maxime Prevot, tha se vendimi i vendit të tij për të njohur shtetin e Palestinës ka për qëllim “të dërgojë një sinjal të fortë diplomatik” në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në New York, e cila do të fillojë këtë muaj, raporton Anadolu.
Duke folur për Anadolu, Prevot shprehu kënaqësinë e tij pas marrëveshjes së arritur me partnerët e koalicionit për të njohur Shtetin e Palestinës.
“Jam i kënaqur, sepse mendoj se për arsye morale, por edhe për arsye ligjore, kishim detyrimin për të përfunduar një marrëveshje brenda koalicionit belg, dhe gjithashtu për t’i dërguar një sinjal të fortë Izraelit, në mënyrë që të shpjegojmë se qeveria absolutisht duhet të ndalojë zgjerimin e vendbanimeve të paligjshme dhe të ndalojë ndërprerjen e të gjithë ndihmës humanitare për popullin palestinez”, tha ai.
Prevot tha se qëndrimi aktual i qeverisë izraelite që e vë në rrezik zgjidhjen me dy shtete ishte një nxitës në procesin e tyre të vendimmarrjes.
“Nëse duam një zgjidhje me dy shtete, siç e përmend edhe vetë emri, na duhen dy shtete. Dhe tani, me qëndrimin e qeverisë izraelite, mundësia e të paturit të një zgjidhjeje me dy shtete është në rrezik. Kjo është arsyeja pse kemi vendosur të njohim Shtetin e Palestinës në mënyrë që të dërgojmë një sinjal të fortë diplomatik në New York në javët e ardhshme, falë iniciativës së Arabisë Saudite dhe Francës”, tha ai.
Prevot tha se ky hap ishte i rëndësishëm “për të treguar politikisht se ne refuzojmë të kemi një lloj zgjidhjeje vetëm me një shtet”.
– Nevoja për konsensus të BE-së
Diplomati më i lartë i Belgjikës pranoi se ishte “shumë e qartë” se ka pasur probleme brenda BE-së në gjetjen dhe arritjen e vendimeve të përbashkëta në lidhje me sanksionet ndaj Izraelit, me “disa vende që preferojnë të mos marrin sanksione për arsye të ndryshme”.
“Mendoj se duhet të mobilizojmë të gjitha vendet e BE-së për të rritur nivelin e reagimit, sepse është shumë e qartë se pa deklarata të forta dhe vendime të forta, besueshmëria e politikës së jashtme të BE-së po shembet. Absolutisht duhet të kemi aftësinë të gjithë së bashku si BE për të dërguar mesazhe të qarta”, tha ai.