Vendoset gurthemeli i pishinës gjysmë-olimpike në Podujevë, investim afër 4 milionë euro

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, bashkë me kryetarin e Komunës së Podujevës, Shpejtim Bulliqi, të enjten kanë vendosur gurthemelin e pishinës gjysmë-olimpike, në këtë komunë.

Sipas Zyrës së Kryeministrit, pishina gjysmë-olimpike ka një vlerë investimi afër katër milionë euro, prej të cilave afër tre milionë e gjysmë euro janë investim nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit kurse pjesa tjetër investim i Komunës së Podujevës.

“Sipërfaqja e gjithmbarshme e ndërtimit do të jetë 4556 metra katrorë. Hapësirat përfshijnë përdhesen, katin e parë dhe podrumin. Në kuadër të këtij projekti parashihet ndërtimi i një pishine për not profesional dhe garues, një tjetër për fëmijë dhe hapësira tjera përcjellëse për rekreacion dhe gastronomi”, thuhet në komunikatë.

Kurti është shprehur se me këtë projekt qytetarët e Podujevës do të kenë mjedis të këndshëm, në të cilin ata do të mund të kujdesen për shëndetin e tyre përmes sportit të notit.

“Do ta ketë përdhesen, katin e parë dhe podrumin. Me ç’rast do të ketë një pishinë e cila është për not profesional edhe garues, por do të ketë edhe një pishinë për fëmijë si dhe ambiente të tjera përcjellëse për rekreacion, gastronomi, e kështu me radhë, në mënyrë që qytetarët e Podujevës kur të vijnë këtu të kenë mjedis të këndshëm, mjedis në të cilin do të mund edhe ta kultivojnë shëndetin e tyre, të notojnë por edhe të shoqërohen së bashku në një ambient publik i cili kujdeset për mirëqenien e qytetarëve”, është shprehur Kurti.

Kjo do të jetë pishina e dytë publike gjysmë olimpike në nivel vendi, pas asaj në Komunën e Deçanit.