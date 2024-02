Vendosini fëmijët tuaj në shtrat duke lexuar një libër, jo duke parë televizor

Asgjë nuk është aq terapeutike dhe ngushëlluese sa ta bësh një fëmijë të flejë ndërsa ne i lexojmë një libër. Përvoja e dëgjimit është gjithashtu thelbësore për aftësinë tuaj të leximit. Për më tepër, përmes zërit tonë, ne e çojmë fëmijën në atë univers të fantazisë dhe aventurës ku truri i tyre gjen qetësi dhe ftesën për të vazhduar të ëndërrojë të lumtur ndërsa flenë.

Francesco Tonucci është një pedagog i shquar italian, i cili të gjithë punën e tij e ka bazuar në studimin e zhvillimit kognitiv të fëmijëve. Për të, diçka e thjeshtë si fikja e televizorit dhe leximi i një libri për fëmijët tanë po krijon lexues të mrekullueshëm nesër. Do të thotë gjithashtu t’i afrosh me një vlerë që do t’i bëjë të lirë, më kureshtarë dhe, natyrisht, trashëgimtarë të denjë të trashëgimisë që na lënë librat e mirë.

Fëmijët bëhen lexues të mëdhenj në prehrin e prindërve, ndaj mos hezitoni të jeni shembulli më i mirë, le t’ju shohin të zhyteni në një det me shkronja në mënyrë që të notojnë në një det ëndrrash…

Ndërsa është e vërtetë që ndonjëherë jemi të lodhur dhe se është më e lehtë të mblidhemi të gjithë rreth televizorit në fund të ditës, mbani mend se fëmijëria e fëmijëve tuaj është shumë e shkurtër dhe koha më e mirë “është gjithmonë tani”. Përfitoni nga çdo sekondë dhe çdo moment, bëjini ata bashkëpunëtorët tuaj para një libri, lëreni gjumin t’i kapërcejë në prehrin tuaj, ndërsa ju i jepni fund asaj historie. Nesër do t’ju falënderojnë…

Një libër i hapur është një tru që flet dhe një mendje që dëgjon

Një nga problemet që kemi zakonisht me fëmijët kur bëhet fjalë për leximin, është se shumë veta i qasen librave nga detyrimi “shkollë” dhe jo për kënaqësi . Kjo nuk duhet të jetë kështu. Lexuesi i mirë u afrohet këtyre oqeaneve të letrave për herë të parë në fëmijërinë e tij nga kurioziteti i pastër dhe sfida delikate.

Leximi, si dashuria, është guri ideal për të rafinuar shpirtin

Diçka aq e thjeshtë sa t’u japësh liri kur zgjedhin leximet e tyre është diçka që sjell gjithmonë rezultate të mira, por është edhe më shumë nëse ne vetë veprojmë si model. Në fakt, për Tonuçin nuk ka lodër më të mirë se një libër dhe nuk ka sukses më të madh se promovimi i aftësive dëgjimore të fëmijëve duke na dëgjuar ne të lexojmë.

Përfitimet e leximit të qetë

Falë punës së kryer nga “ American Academy of Pediatrics ”, na u zbulua diçka e rëndësishme për t’u mbajtur parasysh: fëmijët nga 2 deri në 6 vjeç nuk duhet të ekspozohen ndaj televizorit ose pajisjeve elektronike për më shumë se një orë në ditë. Nga 7 deri në 12 vjeç duhet të kontrollojmë që të mos i kalojnë 2 orë. Sipas këtij studimi, shikimi i zgjatur i televizorit ose i kompjuterit mund të zhvillojë deficit të vëmendjes tek fëmijët . Kjo është për shkak se korteksi frontal, ende i papjekur tek fëmijët, bëhet shumë i mbiaktivizuar nga valët elektromagnetike.

T’i lëmë fëmijët tanë të flenë duke parë televizor nuk është saktësisht mënyra më terapeutike, edhe pse shpesh e bëjmë vetë. Fjala është për edukimin, pedagogjinë dhe mbi të gjitha për shëndetin e fëmijëve, ndaj në vend që t’i lëmë gjumi t’u vijë para televizorit apo tabletit, është e nevojshme të vihet në praktikë arti i mirë i leximit të qetë.

Nuk ka rëndësi që fëmijët tuaj nuk i kanë fituar ende aftësitë e leximit-shkrimit apo që tashmë janë duke arritur arritjet e tyre të para. Diçka aq e thjeshtë sa të ulesh me ta në shtrat dhe të fillosh t’u lexosh do të jetë një përfitim i madh për zhvillimin e tyre nervor dhe emocional.

Leximi i qetë rrit rrjedhjen e gjakut në tru, duke i ofruar fëmijës mirëqenie si dhe një qetësi shumë të këndshme të përshtatshme për atë moment të fundit të ditës.

Zona e trurit që stimulohet më shumë në procesin e “dëgjimit” është zona paraballore, thelbësore për zhvillimin dhe rritjen e shumë proceseve njohëse tek fëmijët: nga vëmendja, imagjinata dhe arsyetimi më kompleks.

Leximi i fëmijëve tuaj një tregim ose një libër me një mesazh shembullor ose arsyetim të mirë moral mund të rrisë ndjeshmërinë dhe respektin e tyre për bashkëmoshatarët e tyre. Është e vlefshme.

Lexim i qetë, një lidhje dashurie midis baballarëve, nënave dhe fëmijëve

Lexoni fëmijëve tuaj me kënaqësi, pa menduar se po humbisni kohën tuaj ose se keni shumë gjëra për të bërë veç kësaj. Lëreni kohën të ndalojë dhe t’ju kapë, le t’ju mbështjell emocioni i atij libri dhe lëreni zërin tuaj të magjeps zemrën e fëmijës suaj.

Asnjë dhuratë nuk mund t’i tejkalojë ato momente të leximit të përbashkët, ato vende të shpikura ku ëndrrat, aventurat dhe misteret përshpejtojnë imagjinatën tuaj , ndërsa frymëmarrja juaj ritmizon pak nga pak dhe ngadalë, ndërsa gjumi vjen dhe ju thjesht dorëzoheni.

Leximi i qetë në fund të ditës është një mënyrë e mrekullueshme për të edukuar mendjet tuaja dhe për të lejuar trurin tuaj të maturohet në ekuilibër. Librat janë një trashëgimi që ndahet midis prindërve dhe fëmijëve dhe asgjë nuk duhet t’i zëvendësojë ata, aq më pak televizioni apo teknologjitë e reja…