Venezuela liron më shumë të burgosur nën presionin e SHBA-së, thonë grupet e të drejtave

A child waves a flag in front of a banner that says 'Free all political prisoners' during an antigovernment protest in January 2025 in Caracas, Venezuela [Alfredo Lasry R/Getty Images]

Qeveria e Venezuelës, e udhëhequr nga presidenti Nicolas Maduro, ka liruar dhjetëra të burgosur të ndaluar pas protestave kundër fitores së kontestuar në zgjedhjet e vitit 2024. Sipas grupeve për të drejtat e njeriut, të paktën 87 persona janë liruar.

Ky është lirimi i dytë brenda një jave dhe shihet nga disa vëzhgues si një përpjekje e mundshme e Maduros për të zbutur tonin, ndërsa administrata e presidentit amerikan Donald Trump vazhdon fushatën e presionit ndaj Karakasit.

Dy organizata për të drejtat e njeriut konfirmuan se lirimet kanë ndodhur të enjten, duke shtuar se të afërmit e të burgosurve njoftuan për lirime të reja nga burgu Tocoron në shtetin Aragua, në veri të vendit. /mesazhi

