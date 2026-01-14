Venezuela: Qeveria thotë se ka liruar mbi 400 të burgosur, OJQ-të e kundërshtojnë shifrën

Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës, Jorge Rodríguez, deklaroi se më shumë se 400 të burgosur janë liruar ditët e fundit, duke e cilësuar këtë hap si një “gjest paqeje” nga autoritetet venezueliane.
Megjithatë, organizatat vendore për të drejtat e njeriut e kanë kundërshtuar fuqishëm këtë pretendim. Sipas tyre, numri real i personave të liruar nuk i kalon 60 deri në 70, ndërsa për shumë raste mungon konfirmimi zyrtar dhe transparenca mbi identitetin e të liruarve.
Grupet e të drejtave të njeriut theksojnë se qindra të burgosur, përfshirë edhe të ashtuquajtur “të burgosur politikë”, vazhdojnë të mbahen në paraburgim. Autoritetet venezueliane, nga ana tjetër, mohojnë ekzistencën e të burgosurve politikë në vend.
Mospërputhja mes shifrave zyrtare dhe vlerësimeve të pavarura ka ngritur shqetësime të reja mbi besueshmërinë e procesit të lirimeve, në një kohë kur Venezuela po përballet me presion të shtuar ndërkombëtar për respektimin e të drejtave të njeriut dhe lirimin e të ndaluarve për arsye politike. /mesazhi