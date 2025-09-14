Venezuela thotë se ShBA-ja ka ndaluar në mënyrë të paligjshme një anije peshkimi në ujërat e saj

Qeveria venezueliane njoftoi se një anije luftarake amerikane e tipit shkatërrues ka ndaluar, ka kontrolluar dhe ka mbajtur për tetë orë një anije peshkimi ton venezuelianet në ujërat e Zonës Ekonomike Ekskluzive të vendit në Amerikën e Jugut, të premten.
Në një deklaratë të lexuar të shtunën nga ministri i Jashtëm i Venezuelës, Yvan Gil, thuhej se anija e peshkimit u kontrollua në mënyrë të paligjshme dhe armiqësore, ndërsa ekuipazhi i saj përbëhej nga nëntë peshkatarë “të thjeshtë” dhe “të padëmshëm”.
Qeveria venezueliane e identifikoi anijen amerikane si USS Jason Dunham (DDG-109), e “pajisur me raketa të fuqishme lundrimi dhe e manovruar nga marinsat shumë të specializuar”.
Caracasi zyrtar kërkoi që ShBA-ja të ndalojë menjëherë sulmet ndaj anijeve, duke theksuar se këto veprime rrezikojnë “sigurinë dhe paqen e Karaibeve”.
Administrata Trump ka pretenduar, pa prova, se presidenti venezuelian Nicolás Maduro po drejton një kartel për të përmbytur ShBA-në me drogë dhe ka dyfishuar shpërblimin për kapjen e tij nga 25 milionë në 50 milionë dollarë.
Qeveria amerikane nuk ka dhënë asnjë shenjë se planifikon të ndërmarrë një ndërhyrje tokësore me mbi 4.000 trupa të dislokuara në rajon.