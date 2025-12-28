Versioni i dytë beta i One UI 8.5 po lansohet, ndërsa versioni i parë zgjerohet në më shumë vende

Samsung njoftoi programin beta të One UI 8.5 në fillim të këtij muaji dhe që atëherë ka publikuar versionin e parë beta, por vetëm në disa vende.
Tani më në fund po lansohet në Indi dhe Poloni, ndërsa rajone të tjera po e marrin versionin e ri të identifikuar si ZYLH.
Ja regjistri i plotë i ndryshimeve për këtë version beta të dytë:
Modifikuar për të aktivizuar regjistrimin e dyfishtë dhe modalitetin e një xhirimi të vetëm përmes cilësimit të Ndihmësit të Kamerës.
Është përmirësuar problemi i inicializimit të cilësimeve të panelit të shpejtë gjatë nisjes me ndërprerje.
Janë përmirësuar gabime të tilla si hapësira e ikonave të ekranit të menusë së panelit të shpejtë, vendndodhja, etj.
Është përmirësuar problemi i fotove të organizuara në dosjet e grupeve të galerive që zhvendosen në faqen e parë të albumit.
Është përmirësuar problemi i ngecjes kur shtypet menyja Më shumë Pamje gjatë një thirrjeje. Problemi i rinisjes është përmirësuar gjatë lënies së tij me ndërprerje.
Problemi i butonit të rritjes së volumit nuk funksionon në kushte të caktuara.
Problemi i gjenerimit të zërit në pajisje gjatë kryerjes së një telefonate me lidhjen e paketës BT në kushte të caktuara.
Përmirësimi i problemeve që ndërpriten me forcë gjatë përdorimit të aplikacioneve të treta.
Stabilizimi i softuerit përmes përditësimeve të shumta të aplikacioneve, siç janë kamerat.
Ky version vjen me 1.12 GB dhe sjell me vete edhe nivelin e patch-it të sigurisë të dhjetorit 2025.
One UI 8.5 pritet të lansohet në serinë Galaxy S26 në fillim të vitit të ardhshëm dhe më pas të lançohet për pajisjet më të vjetra.
Padyshim, do të shohim shumë versione të tjera beta para kësaj kohe.