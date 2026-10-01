Veshka nuk dhemb gjithmonë aty ku mendoni: Edhe gjaku në urinë mund të mos e tregojë shkakun

Dhimbja në shpinë nuk mjafton për të kuptuar burimin. Mënyra si përhapet, temperatura dhe ndryshimet gjatë urinimit mund të japin të dhëna shumë më të rëndësishme
Dhimbjen e veshkave shumë njerëz e përshkruajnë si dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës, por vendi ku ndihet nuk tregon gjithmonë burimin e saj të vërtetë. Një nga të dhënat më të rëndësishme janë simptomat që shfaqen gjatë urinimit.
Veshkat ndodhen thellë në pjesën e sipërme të pasme të zgavrës së barkut, në të dyja anët e shtyllës kurrizore. Për këtë arsye, dhimbja që vjen prej tyre zakonisht ndihet anash shpinës, nën brinjë. Ajo mund të mbetet në një zonë të kufizuar, por edhe të përhapet drejt barkut, ijëve apo organeve gjenitale.
Dhimbjen e veshkave nuk e shkaktojnë vetëm gurët
Një nga shkaqet më të njohura të dhimbjes së fortë dhe të papritur është guri që nga veshka kalon në ureter. Kjo quhet kolikë renale dhe ndodh kur pengesa vështirëson rrjedhjen normale të urinës.
Dhimbja zakonisht shfaqet me valë, mund të ndryshojë vend dhe shpesh shoqërohet me të përziera ose të vjella.
Megjithatë, gurët nuk janë shpjegimi i vetëm. Infeksioni i veshkave, bllokimi i rrugëve urinare dhe, më rrallë, disa çrregullime vaskulare mund të shkaktojnë simptoma të ngjashme. Nga ana tjetër, edhe dhimbjet e muskujve ose të shtyllës kurrizore mund të krijojnë përshtypjen se “dhemb veshka”.
Ku ndihet zakonisht dhimbja që vjen nga veshka?
Dhimbja tipike renale ndihet në pjesën anësore të shpinës, mes brinjëve të poshtme dhe ijës. Mund të prekë vetëm njërën anë.
Kur një gur lëviz nëpër ureter, dhimbja mund të zhvendoset drejt pjesës së poshtme të barkut dhe ijëve. Pikërisht ky ndryshim i vendit të dhimbjes mund të jetë një informacion i rëndësishëm për mjekun.
Në rastin e infeksionit të veshkës, ose pielonefritit akut, tabloja është zakonisht tjetër. Përveç dhimbjes mund të shfaqen temperaturë, të dridhura, të përziera, urinim i shpeshtë ose djegie gjatë urinimit.
Si të dallohet dhimbja e veshkës nga ajo e shpinës?
Dhimbja në pjesën e poshtme të shpinës shpesh vjen nga muskujt, nyjat ose shtylla kurrizore.
Dhimbja muskuloskeletore mund të ndryshojë me lëvizjen, pozicionin e trupit ose pas sforcimit fizik. Në kolikën renale, ndryshimi i pozicionit zakonisht nuk sjell lehtësim të qartë dhe personi mund të jetë aq i shqetësuar nga dhimbja sa nuk gjen dot një pozicion të rehatshëm.
Një tregues shumë i rëndësishëm janë simptomat urinare: djegia gjatë urinimit, nevoja e shpeshtë ose urgjente për të urinuar, ndryshimi i pamjes së urinës apo prania e gjakut në të, sidomos kur shoqërohen me dhimbje në anën e shpinës.
Megjithatë, mungesa e tyre nuk e përjashton një problem të veshkës ose ureterit.
Guri në veshkë mund të shkaktojë dhimbje jashtëzakonisht të fortë
Një gur mund të qëndrojë për një kohë të gjatë brenda veshkës pa shkaktuar kolikë renale. Dhimbja dramatike zakonisht fillon kur ai hyn në ureter dhe pengon rrjedhjen e urinës.
Dhimbja nis papritur në anën e shpinës dhe mund të përhapet përpara e poshtë drejt ijëve. Të përzierat dhe të vjellat janë të zakonshme, ndërsa te disa persona shfaqet edhe gjak në urinë.
Por asnjë nga këto shenja, e marrë veçmas, nuk e konfirmon me siguri praninë e gurit. Edhe gjaku mikroskopik në urinë nuk është i mjaftueshëm për ta vërtetuar apo përjashtuar diagnozën.
Kur dhimbja me temperaturë mund të tregojë infeksion të veshkës
Pielonefriti akut zakonisht ndodh kur infeksioni i rrugëve urinare përhapet nga fshikëza drejt veshkës.
Dhimbja anash shpinës dhe temperatura janë shenja të rëndësishme, ndërsa mund të shfaqen edhe të dridhura, të përziera, të vjella, djegie gjatë urinimit dhe urinim i shpeshtë.
Situata bëhet veçanërisht serioze kur infeksioni shoqërohet me bllokim të rrugëve urinare. Një gur që pengon rrjedhjen e urinës në prani të infeksionit mund të kërkojë ndërhyrje urgjente urologjike.
Pse as gjaku në urinë nuk jep përgjigjen përfundimtare?
Guri gjatë kalimit mund të irritojë mukozën dhe të shkaktojë gjak në urinë. Megjithatë, mungesa e gjakut nuk do të thotë se gurët përjashtohen.
Për këtë arsye mjeku kombinon simptomat, ekzaminimin klinik, analizat e gjakut dhe urinës dhe, sipas nevojës, ekzaminimet imazherike.
Tomografia e kompjuterizuar ka saktësi të lartë për zbulimin e gurëve në ureter, ndërsa ultrazëri ka përparësinë se nuk përdor rrezatim jonizues dhe mund të tregojë gurë ose zgjerim të sistemit urinar si pasojë e pengimit të rrjedhjes së urinës.
Kur duhet kërkuar ndihmë mjekësore pa vonesë?
Dhimbja shumë e fortë dhe e papritur që nuk qetësohet kërkon vlerësim mjekësor, sidomos kur personi nuk ka pasur më parë episode të ngjashme.
Temperatura, të dridhurat, të vjellat, gjaku i dukshëm në urinë dhe vështirësia ose pamundësia për të urinuar janë shenja që nuk duhen neglizhuar.
Vlerësimi duhet të jetë edhe më i shpejtë te personat me vetëm një veshkë funksionale, me sëmundje të njohura të veshkave, gjatë shtatzënisë ose kur dyshohet se një bllokim i rrugëve urinare shoqërohet me infeksion.
Prandaj, vetëm vendi ku dhemb nuk mjafton për të thënë se problemi “është te veshkat”. Mënyra si fillon dhimbja, drejtimi ku përhapet, simptomat urinare, temperatura dhe ekzaminimet përkatëse së bashku ndihmojnë në zbulimin e shkakut të vërtetë.