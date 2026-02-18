Vetaksident në autostradën “Ibrahim Rugova” në Prizren, vdes një grua dhe lëndohen dy persona të tjerë

Një vetaksident me fatalitet ka ndodhur dje në mes të ditës, rreth orës 14:30, në autostradën “Ibrahim Rugova” në afërsi të Prizrenit.
Lëndime nga ky aksident ka pësuar drejtuesi i veturës që mbetet në tretman mjekësor, dhe dy pasagjerë të tjerë, ku për pasojë të plagëve një grua ka humbur jetën.
Trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion
“Autostrada-Ibrahim Rugova, Prizren /17.02.2026-14:30. Raportohet për një vetë aksident trafiku me drejtues të veturës mashkull kosovar. Lëndime trupore kanë pësuar drejtuesi i veturës i cili mbetet në tretman mjekësor, si dhe dy pasagjeret kosovarë, ku si pasoje e plagëve ka ndërruar jete viktima femër kosovare. Me vendim të prokurorit trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për Obduksion”, thuhet në raport.