Ballina Lajmet Kosovë Vetaksident në autostradën “Ibrahim Rugova” në Prizren, vdes një grua dhe lëndohen...

Vetaksident në autostradën “Ibrahim Rugova” në Prizren, vdes një grua dhe lëndohen dy persona të tjerë

Një vetaksident me fatalitet ka ndodhur dje në mes të ditës, rreth orës 14:30, në autostradën “Ibrahim Rugova” në afërsi të Prizrenit.
Lëndime nga ky aksident ka pësuar drejtuesi i veturës që mbetet në tretman mjekësor, dhe dy pasagjerë të tjerë, ku për pasojë të plagëve një grua ka humbur jetën.

Trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion

“Autostrada-Ibrahim Rugova, Prizren /17.02.2026-14:30. Raportohet për një vetë aksident trafiku me drejtues të veturës mashkull kosovar. Lëndime trupore kanë pësuar drejtuesi i veturës i cili mbetet në tretman mjekësor, si dhe dy pasagjeret kosovarë, ku si pasoje e plagëve ka ndërruar jete viktima femër kosovare. Me vendim të prokurorit trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për Obduksion”, thuhet në raport.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram