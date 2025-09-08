Vetëm dy nga këto Ferrari ekzistojnë dhe njëri sapo theu një rekord

Vetëm dy Ferrari F50 ekzistojnë në ngjyrën e rrallë Giallo Modena, dhe një prej tyre sapo ka thyer rekordin botëror në ankand.
Automjeti, i porositur fillimisht nga stilisti i njohur Ralph Lauren, u shit për 9.245 milionë dollarë, shumë më tepër se parashikimet prej 6.5 deri 7.5 milionë dollarësh.
Ky model është një nga vetëm 55 F50 të prodhuara për tregun amerikan dhe është ruajtur në gjendje pothuajse perfekte, me më pak se 5,400 milje të përshkuara.
Pas shitjes nga Lauren në vitin 2003, makina ka qëndruar për gati dy dekada në garazhin e një çifti në Virxhinia.
Përpara ankandit, iu bë një servis i plotë nga Ferrari, duke përfshirë goma dhe komponentë frenash të rinj.
Me motorin e tij V12 të derivuar nga Formula 1, F50 konsiderohet sot një prej supermakinave më të veçanta dhe më të kërkuara në botë. /