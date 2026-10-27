Vetëm përmes vetëkritikës dhe pranimit të mangësive tona mund të ndërtojmë respekt të ndërsjellë dhe një bashkëjetesë të vërtetë.

Në kohën tonë, është bërë zakon të ndahemi në kampe: ata që mbrojnë me fanatizëm “botën myslimane” dhe ata që idealizojnë “botën perëndimore”. Por e vërteta është shumë më komplekse se kjo ndarje.
Nëse duam të jemi të drejtë, duhet të kemi guximin të shohim edhe mangësitë e secilës anë, jo për ta nënvlerësuar, por për ta kuptuar më mirë se çfarë duhet të përmirësojmë.
▪️Për sa u përket myslimanëve
Ne kemi një fe të madhe dhe fisnike, që ngre vlera të larta të drejtësisë, mëshirës dhe dinjitetit njerëzor. Por si shoqëri myslimane, në pjesën më të madhe të botës, nuk jetojmë në nivelin e këtyre vlerave që feja jonë përfaqëson. Shpesh jemi larg frymës së saj të vërtetë.
Duhet të pyesim veten me sinqeritet: sa besnikë jemi ndaj parimeve që predikojmë?
Si i shohim të tjerët?
Si sillemi me kulturat e ndryshme?
Si e kuptojmë lirinë dhe zhvillimin?
Dhe çfarë pozite i japim gruas?
Kontradiktat tona janë të dukshme. Flasim për drejtësi, por shpesh nuk e zbatojmë. Flasim për dijen, por e neglizhojmë arsimin. Flasim për dinjitet, por e përçmojmë tjetrin.
▪️Për sa u përket perëndimorëve
Nuk mund t’u mohohen arritjet e mëdha në fushën e lirisë, të drejtave të njeriut dhe demokracisë. Shoqëritë perëndimore kanë ndërtuar institucione që mbrojnë të drejtat themelore, lirinë e mendimit dhe pjesëmarrjen politike.
Por krahas këtyre arritjeve, nuk duhet të harrojmë edhe anën tjetër të medaljes: trashëgiminë e kolonializmit, luftërat e pafundme, sistemin ekonomik që dëmton popujt e dobët, racizmin, diskriminimin dhe aleancat e vazhdueshme me regjime të padrejta.
Këto janë plagë të hapura që nuk mund të mbulohen vetëm me retorikën e demokracisë.
Drejt një vizioni më të drejtë
Nëse duam të jemi objektivë, duhet të pranojmë se asnjëra anë nuk është e përkryer.
Myslimanët kanë nevojë të rigjejnë kuptimin moral dhe shpirtëror të fesë së tyre, përtej formave të jashtme. Perëndimi ka nevojë të rigjejë dimensionin etik dhe njerëzor, përtej fuqisë dhe interesave ekonomike.
Vetëm përmes vetëkritikës dhe pranimit të mangësive tona mund të ndërtojmë respekt të ndërsjellë dhe një bashkëjetesë të vërtetë.