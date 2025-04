Vetura elektrike më e shitur, nuk është as në mesin e 25 automjeteve të reja më të kërkuara në Evropë

Shitjet e automjeteve elektrike në Evropë u rritën me 37 për qind muajin e kaluar, me Volkswagen që mori fronin nga Tesla dhe Modeli Y.

Veturat elektrike po pushtojnë Evropën, me shitjet e rritura me 37 për qind muajin e kaluar.

Sipas të dhënave nga Jato Dynamics, 165,473 automjete plotësisht elektrike u dorëzuan në 28 vende evropiane (duke përfshirë 25 anëtarë të BE-së, Britaninë e Madhe, Norvegjinë dhe Zvicrën).

Megjithatë, edhe vetura elektrike më e shitur nuk arriti të hynte në 25 e veturave të reja më të shitura në Evropë.

Në janar, Volkswagen ID.4 u bë vetura elektrike më e shitur në Evropë, me 7,177 njësi të regjistruara.

Kjo është një rritje prej 195 për qind krahasuar me janarin e 2024, me të cilin ID.4 mori primatin nga lideri për një kohë të gjatë, Modeli Y i Tesla.

Nga ana tjetër, Modeli Y pësoi një rënie të madhe të shitjeve prej 46 për qind, me vetëm 6,115 njësi të shitura.

SUV-i i Tesla-s mezi mundi VW ID.7, i cili kishte 5,879 njësi të shitura. Nuk është ende e qartë nëse rënia e shitjeve të Model Y është për shkak të ardhjes së edicionit të rifreskuar apo publicitetit negativ për shkak të Elon Musk.

Kia EV3 i ri ishte shumë afër, me 5792 njësi të shitura. Dhe ndërsa VW mund të jetë e kënaqur me modelet e saj ID, në përgjithësi, tregu i veturave elektrike nuk është ende afër konkurrencës me motorët SUS.

Sepse, ndërsa VW po feston suksesin e ID.4 dhe ID.7, veturat elektrike janë ende shumë prapa modeleve konvencionale më të shitura.

Vetura e re më e shitur në Evropë në janar ishte Dacia Sandero, me 21,309 njësi të shitura.

Është interesante se muajin e kaluar, automjetet hibride plug-in (PHEV) panë një rënie prej 6 për qind në shitje krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Në total, 75,680 hibrid plug-in gjetën pronarë të rinj, që është dukshëm më pak në krahasim me tregun në rritje të automjeteve tërësisht elektrike.

Edhe pse modelet elektrike po bëhen gjithnjë e më të njohura, ato janë ende larg për të zotëruar plotësisht tregun.

Tradita dhe çmimi i veturave klasike ende luajnë një rol të madh në zgjedhjen e blerësve evropianë.