Veturat elektrike të Hyundai, Kia dhe Genesis do të marrin përmirësimin e rrezen të vozitjes

Bukuria e platformave modulare të veturave elektrike është mjaft e dukshme në njoftimin e fundit nga Hyundai Group. Kompania do të zëvendësojë invertorët ekzistues të motorit të përparmë, të cilët janë me bazë silikoni, me artikujt më të fundit të karbitit të silikonit nga STMicroelectronics.

Përmirësimi i harduerit do të prekë të gjitha modelet AWD të bazuara në platformën E-GMP – Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 6, Kia EV6 dhe Genesis GV60. Invertorët e rinj tërheqës nuk janë vetëm të bazuar në karbit silikoni, por funksionojnë në kapacitet 800V.

Platforma E-GMP e Hyundai funksionon në kapacitetin 800V me përjashtim të inverterit të tërheqjes së përparme. Deri më tani, ajo pjesë jetike e pajisjes punonte me kapacitetin 400V, që do të thoshte se kërkonte një inverter shtesë midis 400V dhe 800V. Edhe pse krejtësisht në rregull, kjo do të thoshte se kishte humbje shtesë, veçanërisht gjatë frenimit rigjenerues, raporton Arena EV, transmeton Telegrafi.

Shifra 800V konsiderohet të jetë gati tre herë më e shpejtë se 400V kur bëhet fjalë për karikimin dhe shkarkimin e baterisë. Të kesh një inverter 800V do të thotë që më shumë energji e rikuperuar gjatë ngadalësimit të automjetit mund të futet në bateri. Kjo do të thotë që motori mund t’i dërgohet më shumë energji, që do të thotë performancë më e mirë.

Invertorët e pasmë në të gjitha veturat e bazuara në platformën E-GMP janë tashmë të konstruktuara me karabit silikoni dhe përdorin infrastrukturë 800V. Sipas kompanisë, invertorët e rinj do të përmirësojnë efikasitetin e grupit të fuqisë aq sa të shtrydhin rreth 5 për qind rritje të rrezes.

Nuk tingëllon si shumë, por vetëm duke ndërruar një komponent, Hyundai Ioniq 6 me rreze të gjatë mund të rrisë rrezen e tij nga 583 km (WLTP) në 612 km – 29 km shtesë që mund të nënkuptojë një ndryshim midis arritjes së një karikimi stacion ose duke u ngecur në mes të askundit.

Përmirësimi i inverterit tregon se sa punë ka mbetur ende kur bëhet fjalë për përmirësimin e teknologjisë sonë. Bateritë janë vetëm një pjesë e motorit, nëse përmirësojmë efikasitetin e të gjithë komponentëve, do të përmirësojmë rrezen e vozitjeve të veturave elektrike dhe një ditë bateritë e vogla nuk do të jenë problem.