Po kërkoni veturat më të shpejta të prodhuara në planet?

Ju i keni gjetur.

Çdo veturë në këtë video të publikuar nga Dragtimes në YouTube është shumë e shpejtë.

Me 1,020 kuaj fuqi, Tesla Model S Plaid është në fakt më e ngadalta, sepse përballet me Lucid Air Sapphire me 1,234 kuaj fuqi.

Dhe të dy janë mbrapa një Rimac Nevera me 1,914 kuaj fuqi që është vetura elektrike më e fuqishme e prodhuar në botë.

Që të tre janë rreshtuar në një pistë për gara me 4,168 kuaj fuqi të kombinuara.