Veturat po bëhen më të zgjuara, siguria e tyre do të arrijë në një nivel tjetër

Volvo, shpikësi i rripit modern të sigurimit, është ende duke inovuar konceptin – tani duke shtuar inteligjencën dhe përditësime tjera.
Administrata Kombëtare e Sigurisë së Trafikut në Autostrada (NHTSA) në SHBA po bën ndryshime rregullatore për të detyruar dhe për të nxitur përparime në sigurinë aktive dhe pasive.
Rripat e Sigurisë Multiadaptive Volvo në thelb kërkojnë të përshtatin më mirë mënyrën se si rripi i sotëm kufizon shumëllojshmërinë e gjerë të formave dhe madhësive njerëzore.
Ky sistem do të shfrytëzojë fuqinë gjithnjë në rritje llogaritëse të brendshme të veturave moderne si Volvo EX60 elektrik.
Sensorë të panumërt ofrojnë informacion të konsiderueshëm në lidhje me madhësinë, peshën dhe llojin e trupit të pasagjerit.
Pastaj, kur gjërat shkojnë keq, sensorë të tjerë shpjegojnë saktësisht se çfarë lloj forcash po veprojnë në automjet dhe nga cili(at) drejtim(e).
Më pas rripi ofron mbrojtje maksimale, në mënyrë që të shkaktohen dëme minimale.
Kujtesat për rripin e sigurimit të pasmë do të jenë gjithashtu të detyrueshme në të gjitha automjetet e reja të pasagjerëve duke filluar nga shtatori 2027, për të rritur përdorimin e rripave dhe për të zvogëluar më tej vdekjet dhe lëndimet.