Virusi vdekjeprurës pushton Afrikën, OBSH ngre alarmin: Rreziku i “Marburg” është shumë i madh! – VIDEO

Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se rreziku i virusit Marburg është ‘shumë i lartë’ mes një vale vdekjeprurëse në Afrikë.

Virusi, i cili ka një shkallë vdekshmërie që varion nga rreth 25 në 90%, është përhapur nga rrethet rurale në Guinenë Ekuatoriale në zonat më të dendura të populluara dhe qendrat kryesore të transportit, duke rritur rrezikun e transmetimit të mëtejshëm.

Të paktën katër raste janë zbuluar në kryeqytetin tregtar të vendit Bata, një qytet port i madh i mallrave me rreth 200,000 njerëz ku nisen dhe mbërrijnë fluturimet ndërkombëtare për në vendet fqinje. Gaboni dhe Kameruni fqinj janë në gatishmëri të lartë.

Shpërthimi aktual në Guinenë Ekuatoriale mendohet të jetë i katërti më i madh i regjistruar ndonjëherë.

Shtatë persona kanë vdekur që nga mesi i shkurtit, dhe zyrtarët kanë numëruar 29 raste të konfirmuara dhe të mundshme , nga 16 javën e kaluar.

Në Tanzani, ka pasur tetë raste që nga 22 marsi, pesë prej të cilëve janë konfirmuar të vdekur. /ora

#Tanzania 🇹🇿 has confirmed its first-ever cases of #Marburg virus disease.

Here’s everything you need to know about what it is, its symptoms, and how it spreads 👇🏿#ViralFactsAfrica @viralfacts pic.twitter.com/qV1tDQ8to5

— WHO African Region (@WHOAFRO) March 22, 2023