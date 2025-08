Volvo e papërshkueshme nga plumbat, si po shndërrohet një SUV i zakonshëm në një fortesë të vërtetë mbi rrota?

Volvo ka qenë gjithmonë sinonim i sigurisë, por është më pak e njohur se prodhuesi suedez ofron edhe një shërbim mbrojtjeje të blinduar për automjetet e tij.

Ky opsion ka qenë i disponueshëm që nga viti 2020, kur u prezantua XC90 i blinduar, dhe që atëherë është zgjeruar në XC60 më të vogël, por po aq të popullarizuar.

Për ta sjellë këtë proces kompleks më afër publikut, Volvo ka publikuar një video që detajon se si i bën modelet e saj SUV të sigurta jo vetëm në përplasje, por edhe në rast të një sulmi të armatosur.

Procesi i transformimit fillon me automjetet e përfunduara që dalin nga linja e prodhimit. XC60 dhe XC90 më pas çmontohen plotësisht dhe skanohen në detaje për të krijuar pjesë të blinduara të përshtatura saktësisht.

Pjesa e brendshme më pas përforcohet me çelik inox me rezistencë të lartë, veçanërisht rreth menteshave dhe kornizave të dyerve, ndërsa çatia dhe kabina janë të mbuluara me panele të bëra nga fibra balistike aramide. I gjithë xhami zëvendësohet me materiale shumështresore, antiplumb.

Volvo thekson se të gjitha modifikimet janë plotësisht të pajtueshme me sistemet e avancuara të asistencës së shoferit, që do të thotë se versionet e blinduara ruajnë funksionalitete të tilla si kontrolli adaptiv i shpejtësisë, sistemi i mbajtjes së korsisë dhe frenimi automatik emergjent.

Edhe pse më parë ka bashkëpunuar me një partner gjerman, sot nuk dihet nëse Volvo po e kryen të gjithë procesin në mënyrë të pavarur.

Mjetet e blinduara kanë certifikatën e mbrojtjes balistike NIJ IIIA, të njohur në Amerikën e Veriut dhe të Jugut, Evropë dhe Mbretërinë e Bashkuar. Ky standard garanton rezistencë ndaj municioneve të kalibrave të ndryshëm.

Edhe pse nuk përmendet në video, Volvo më parë ka ofruar një nivel më të lartë mbrojtjeje, duke përfshirë rezistencën ndaj eksplozivëve.

Pavarësisht modifikimeve të rëndësishme, Volvo pretendon se mjetet e blinduara ruajnë pothuajse të gjithë praktikën dhe rehatinë e modeleve standarde.

Brendësia është identike dhe ofron të njëjtën hapësirë. Kompromiset e vetme të vërteta janë pamundësia për të ulur xhamat e pasmë dhe pesha dukshëm më e lartë e mjetit.

Është e rëndësishme të theksohet se modelet e blinduara vijnë me të njëjtën garanci fabrike si ato standarde, dhe mirëmbajtja e rregullt është e mundur në çdo qendër shërbimi të autorizuar Volvo.

Është interesante se versioni hibrid plug-in i XC90 mund të jetë i blinduar. Me 455 kuaj-fuqi, ky sistem fuqie përballon lehtësisht peshën shtesë, dhe gjithashtu lejon ngarje tërësisht elektrike.

Rrezja standarde elektrike prej rreth 50 kilometrash do të reduktohet pak për shkak të peshës shtesë. Çmimet nuk shpallen publikisht, pasi varen nga kërkesat specifike të blerësit dhe niveli i mbrojtjes së zgjedhur.