Volvo parashikon që SUV-i EX30 do të jetë një nga modelet e tij më të shitura, zgjeron kapacitetin e prodhimit

Volvo Cars do të zgjerojë kapacitetin e prodhimit për SUV-in e tij elektrik EX30, pasi parashikohet të jetë një nga modelet e tij më të shitura.

EX30 do të ndërtohet në fabrikën e Volvo-s në Ghent të Belgjikës nga viti 2025. Kjo do të zgjerojë kapacitetin e prodhimit përtej fabrikës së tij në Zhangjiakou, Kinë, ku prodhimi i EX30 filloi më herët këtë vjeshtë/

Modelet e para të EX30 janë planifikuar të arrijnë tek klientët më vonë këtë vit.

EX30 do të jetë modeli i tretë plotësisht elektrik i Volvo-s që do të prodhohet në fabrikën e Ghent, së bashku me modelin XC40 dhe C40.