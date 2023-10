Von der Leyen e BE-së “qëndron pranë” Izraelit, nuk përmendet dëbimi 24-orësh nga Gaza

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen shprehu mbështetje të fortë për Izraelin në konfliktin me Hamasin gjatë takimeve të saj me liderët izraelitë.

Ajo nuk përmendi veprimet e Izraelit në Gaza, përfshirë bllokadën ushtarake dhe ultimatumin 24-orësh që njerëzit të largoheshin nga rajoni verior i Gazës.

Von der Leyen justifikoi veprimet e Izraelit, duke deklaruar se sulmet e Hamasit janë akte lufte dhe Izraeli ka të drejtën dhe detyrën të mbrohet.

Ajo gjithashtu fajësoi Hamasin për vuajtjet e palestinezëve të pafajshëm.

Ndërkohë, organizatat ndërkombëtare, përfshirë Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe Kombet e Bashkuara, i kërkuan Izraelit të anulojë urdhrin e tij që palestinezët të largohen nga Gaza veriore brenda 24 orëve. /mesazhi

We are friends of Israel.

When friends are under attack, we stand by them.

Israel has the right and duty to respond to Hamas’ act of war.

We call for the immediate release of all hostages taken by Hamas.@Isaac_Herzog @EP_President pic.twitter.com/flJ5wSGy1H

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2023