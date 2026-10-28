Vrau 30 gra dhe vajza – Provat e reja të ADN-së rikthejnë në vëmendje një nga rastet e errëta të Ted Bundy-t, 52 vjet pas ngjarjes

Përparimet në analizat e ADN-së kanë ndihmuar autoritetet amerikane të lidhin vrasësin serial, Ted Bundy me vrasjen e 17-vjeçares Melissa Ann Smith, e cila u vra në vitin 1974. Rasti kishte mbetur i pazbardhur për më shumë se gjysmë shekulli.
Autoritetet njoftuan të martën se provat e reja të ADN-së e lidhin Bundy-n me vdekjen e adoleshentes, trupi i së cilës ishte zbuluar nga një gjahtar në Utah, më shumë se 50 vjet më parë.
Prokurori i kontesë Summit, në shtetin e Utah-s, deklaroi se hetuesit janë të bindur se Bundy ishte përgjegjës për vrasjen e 17-vjeçares. Për vite me radhë, çështja ishte klasifikuar si një rast i pazbardhur, i njohur si cold case.
ADN-ja zbulon prova të reja pas më shumë se 50 vitesh
Edhe pse Ted Bundy u ekzekutua në vitin 1989, numri i viktimave të konfirmuara të tij vazhdon të rritet falë përparimeve në teknologjinë e analizës së ADN-së.
Bundy vrau të paktën 30 gra dhe vajza në disa shtete amerikane gjatë viteve 1970. Ndërkohë, shumë gra të tjera arritën t’i shpëtonin sulmeve të tij ose mbijetuan, pavarësisht plagëve të marra.
Rasti i Melissa Ann Smith është një tjetër nga çështjet që autoritetet po arrijnë të lidhin me aktivitetin kriminal të vrasësit serial, edhe dekada pas vdekjes së tij.
Ted Bundy u ekzekutua në karrigen elektrike në Florida në vitin 1989, pasi u dënua për vrasjen e dy grave në vitin 1978, në shtëpinë e shoqatës studentore Chi Omega, në Universitetin Shtetëror të Floridës.
Ai konsiderohet një nga vrasësit serialë më famëkeq në historinë e Shteteve të Bashkuara. Rasti i fundit tregon se teknologjia moderne e ADN-së mund të ndihmojë në zbardhjen e krimeve të vjetra dhe në përcaktimin e përgjegjësisë për vrasje që për dekada kanë mbetur pa autor të identifikuar. /tema