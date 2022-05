Vriten dy gazetarë në Meksikë – VIDEO

Prokuroria e shtetit Veracruz në një deklaratë nga Twitteri njoftoi se po hetojnë vrasjen e administratores së uebfaqes së lajmeve “El Veraz” në Cosoleacaque, Yessenia Mollinedo Falconi, si dhe gazetares të së njëjtës media, Sheila Johana Garcia Olivera.

Me dy vrasjet e fundit në vend që nga fillimi i vitit janë vrarë 11 gazetarë.

Sipas Reporterëve pa Kufij (RSF) mbi 150 gazetarë janë vrarë në Meksikë që nga viti 2000.

Ndërkohë gazetarët meksikanë po përgatiten të protestojnë vrasjen e kolumnistit në një gazetë lokale Luis Enrique Ramizer, javën e kaluar. /aa

