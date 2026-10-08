Vritet një grua palestineze, ndërsa bashkëshorti dhe dy fëmijët e saj plagosen nga sulmi izraelit në Gaza

Një grua palestineze është vrarë ndërsa bashkëshorti dhe dy fëmijët e saj janë plagosur, kur një bombardim i artilerisë izraelite goditi tendën e tyre në veriperëndim të qytetit të Gazës, raporton Anadolu.
Sulmi ndodhi në përvjetorin e tretë të fillimit të luftës së Izraelit në Gaza dhe në mes të shkeljeve të vazhdueshme të marrëveshjes së armëpushimit, e cila hyri në fuqi më 10 tetor të vitit 2025.
Ekipet mjekësore në Spitalin Al-Shifa në Qytetin Gaza pranuan trupin e Ahlam Mubarak, 30 vjeçe, së bashku me bashkëshortin dhe dy fëmijët e saj të plagosur, pasi artileria izraelite goditi tendën e familjes pranë Stadiumit Olimpik, në zonën e Projektit Amer, në veriperëndim të qytetit, tha për Anadolu një burim mjekësor i spitalit.
Burimi e përshkroi gjendjen e bashkëshortit si të rëndë. Dëshmitarët thanë se anijet luftarake izraelite hapën zjarr dhe hodhën predha në det, pranë brigjeve të Qytetit Gaza.
Në pjesën jugore të Rripit të Gazës, burime lokale thanë se ushtria izraelite kreu dy operacione shembjeje, duke goditur ndërtesa banimi dhe struktura në zona nën kontrollin e saj në verilindje të Khan Younisit.
Sipas burimeve, shembjet u shoqëruan me të shtëna të dendura nga automjetet ushtarake izraelite në drejtim të banesave në zonat përreth. Sipas shifrave të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, shkeljet izraelite të armëpushimit kanë shkaktuar vdekjen e 1.467 palestinezëve dhe plagosjen e 5.161 të tjerëve.
Që nga fillimi i luftës së Izraelit në Gaza në tetor të vitit 2023, më shumë se 74.200 palestinezë janë vrarë dhe mbi 175.200 janë plagosur ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës së enklavës është dëmtuar ose shkatërruar.